В США провели успешные испытания двух гиперзвуковых ракет Lockheed Martin Corp. 12 июля состоялся запуск ракеты-носителя ракеты быстрого реагирования с воздуха (ARRW). Об этом пишет Times Now.



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Ракету-носитель поднял в воздух самолет B-52H. Военно-промышленная корпорация Lockheed сообщила, что во время второго теста ракета ARRW показала, что может достигать и выдерживать рабочие гиперзвуковые скорости и безопасно запускаться с самолета. По словам генерала ВВС Хита Коллинза, позже состоится тестирование ракет. Известно, что ракета может двигаться в верхних слоях атмосферы со скоростью примерно 6 200 км/ч, в пять раз быстрее звука.



Также проведено еще одно тестирование гиперзвукового оружия Operational Fires работниками Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) на ракетном полигоне White Sands в Нью-Мексико в среду, 13 июля. Operational Fires – это система наземного запуска, точно поражающая критически важные цели, пробивающая современную противовоздушную оборону противника. В 2022 году DARPA получило 45 миллионов долларов США на тесты OpFires. Сообщается, что в прошлом месяце США испытательный полет Common Hypersonic Glide Body на Тихоокеанском ракетном полигоне на Гавайях был неудачным.

Как писал портал, американские партнеры выразили свое удовлетворение по использованию РСЗО HIMARS украинскими военными и точными ударами по стратегическим составам российских войск в тылу. Алексей Резников подчеркнул, что ВСУ наносят точные удары, используя натовские подходы к ведению боя, и уничтожают склады боеприпасов и командные пункты россиян на оккупированных россией территориях.

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