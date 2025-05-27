В США опубликовали послание к Москве

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил, что Сенат готов ввести против России санкции, которые создадут для россиян новые проблемы. В частности, превратят страну в торговый остров. Как передает портал "Комментарии", об этом политик написал в колонке для The Wall Street Journal.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Линдси Грэм отметил, что вывод американских войск из Афганистана ударил по репутации Штатов и спровоцировал поток агрессии во всем мире. По его мнению, это можно изменить, сохранив решительное лидерство в вопросе прекращения войны России против Украины.

"Господин Трамп может восстановить нашу репутацию и положить конец кровопролитию. Но для мира нужны партнеры, желающие его достичь. В то время как Украина четко дала понять, что готова к такому завершению, Россия придумывает больше оправданий, чем может выдержать рынок", – отметил американский политик.

Грэм напомнил, что президент Дональд Трамп ждет от российского диктатора Путина документ с виденьем Москвы по прекращению огня. От этого ответа зависит дальнейший курс Вашингтона. По его словам, Сенат готов к обоим вариантам.

"Законопроект поставит Россию на торговый остров, обложив 500% пошлинами любую страну, которая покупает московские энергоносители. Последствия варварского вторжения России должны стать реальностью для тех, кто ее поддерживает. Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится", — говорится в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal", ссылаясь на источники.

Авторы публикации пояснили, что речь идет о санкциях, поскольку Трамп разочарован "нападками" российского диктатора Владимира Путина на Украину и медленными темпами мирных переговоров.



