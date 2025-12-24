В США опубликовали разговоры Путина с Бушем об Украине: о чем они говорили

Национальный архив безопасности США по решению суда обнародовал стенограммы переговоров президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с американским лидером Джорджем Бушем-младшим, проходившие в 2001-2008 годах.

Путин и Буш (фото из открытых источников)

Как отмечают в архиве, эти материалы демонстрируют постепенный путь от партнерства после терактов 11 сентября до жесткого противостояния на фоне войны в Ираке, систем ПРО и расширения НАТО. Документы были получены в результате судебного иска Архива к Библиотеке Буша. У них зафиксированы ключевые разговоры: в 2001 году в Словении Буш называл Путина человеком, с которым готов быть "в одном окопе", а российский президент сравнивал чеченцев с учениками бин Ладена; в 2005 году стороны обсуждали Иран и КНДР; В 2008 году во время встречи в Сочи Путин предупреждал о риске "зоны конфликта" из-за возможного расширения НАТО за счет Украины и Грузии.

Что говорили об Украине

Во время последней встречи лидеров в Сочи в апреле 2008 года Путин прямо заявил Бушу, что вступление Украины в НАТО станет для Москвы принципиальной красной линией.

"Вступление в НАТО такой страны как Украина создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас", — сказал Путин, добавив, что внутренние разногласия в Украине могут привести к тому, что государство "просто расколется".

Российский президент назвал Украину "очень сложным государством" и "искусственно созданной страной еще в советское время". Он утверждал, что значительная часть населения воспринимает НАТО как враждебную структуру, а возможное членство Украины, по его мнению, приблизит военную инфраструктуру Североатлантического союза к границам России.

Фрагмент разговора Буша и Путина в 2001 году

Путин: Теперь я хотел бы повторить то, что сказал Конди и Гейтсу в Москве о расширении НАТО. Для вас это не новость, и я не жду ответа; я просто хочу сказать это вслух. Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны как Украина создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас, долгосрочную конфронтацию. Буш: Почему? Путин: В Украине проживают 17 миллионов россиян, треть населения. Украина – очень сложное государство. Это не нация, созданная естественным путём. Это искусственное государство, созданное еще в советское время. После Второй мировой войны Украина получила территории от Польши, Румынии и Венгрии – это практически вся западная Украина. В 1920-х и 1930-х годах Украина получила территории от России – это восточная часть страны. В 1956 году Крымский полуостров был передан Украине. Это достаточно обширная европейская страна с населением 45 миллионов человек. Ее населяют люди с совершенно разными взглядами. Если вы поедете на запад Украины, вы увидите села, где единственным разговорным языком является венгерский, и люди носят эти самые шляпы. На востоке люди носят костюмы, галстуки и большие шляпы. Значительная часть украинского населения воспринимает НАТО как враждебную организацию. Это создает следующие проблемы для России. Это создает угрозу развертывания военных баз и новых военных систем вблизи России. Это создает неопределенность и опасность для нас. И, полагаясь на антинатовские силы в Украине, Россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения. Россия будет постоянно создавать проблемы. Зачем? Что означает членство Украины в НАТО? Какая выгода для НАТО и США? Причин может быть только одна, и это укрепление статуса Украины как страны Запада, и в этом заключается логика. Я не думаю, что это верная логика; я пытаюсь понять. И учитывая разногласия взглядов разных слоев населения на членство в НАТО, страна может просто расколоться. Я всегда говорил, что есть определенная прозападная часть и пророссийская часть. Сейчас власти там находятся в руках прозападных лидеров. Как только они пришли к власти, они раскололись внутри себя. Политическая активность там полностью отражает отношение населения. Вопрос там не во вступлении в НАТО, а в обеспечении самодостаточности Украины, а также укреплении ее экономики.

Что еще обсуждали Путин и Буш

В документах также зафиксировано, как кардинально изменились отношения между США и Россией в течение двух президентских сроков Буша. В 2001 году, сразу после атак 11 сентября, Буш называл Путина надежным союзником и говорил ему: "Вы тот человек, которого я хотел бы видеть рядом с собой в окопе".

Путин в ответ подавал войну России в Чечне как часть глобальной борьбы с терроризмом, заявляя, что чеченские боевики являются "учениками Бен Ладена".

Впрочем, уже во время второго срока Буша напряжение в отношениях резко возросло. Путин неоднократно высказывал резкую критику планов США по размещению систем противоракетной обороны в Европе, предупреждая, что запуск ракеты с подводной лодки в Северной Европе может достичь Москвы за шесть минут и спровоцировать автоматический ядерный ответ России.

"За несколько минут весь наш ядерный потенциал окажется в небе", – заявил Путин в 2008 году.

Буш ответил: "Я понимаю".

При этом ни в одной из обнародованных стенограмм нет ни намеков, ни обязательств со стороны Буша относительно обещаний о нерасширении НАТО в будущем.

