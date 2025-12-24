У США опублікували розмови Путіна з Бушем про Україну: про що вони говорили

Національний архів безпеки США за рішенням суду оприлюднив стенограми переговорів президента країни-агресора РФ Володимира Путіна з американським лідером Джорджем Бушем-молодшим, що відбувалися у 2001–2008 роках.

Як зазначають в архіві, ці матеріали демонструють поступовий шлях від партнерства після терактів 11 вересня до жорсткого протистояння на тлі війни в Іраку, систем ПРО та розширення НАТО. Документи були отримані внаслідок судового позову Архіву до Бібліотеки Буша. У них зафіксовані ключові розмови: у 2001 році в Словенії Буш називав Путіна людиною, з якою готовий бути "в одному окопі", а російський президент порівнював чеченців з учнями бін Ладена; у 2005-му сторони обговорювали Іран і КНДР; у 2008-му під час зустрічі в Сочі Путін попереджав про ризик "зони конфлікту" через можливе розширення НАТО за рахунок України та Грузії.

Що говорили про Україну

Під час останньої зустрічі лідерів у Сочі в квітні 2008 року Путін прямо заявив Бушу, що вступ України до НАТО стане для Москви принциповою червоною лінією.

"Вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас", – сказав Путін, додавши, що внутрішні розбіжності в Україні можуть призвести до того, що держава "просто розколеться".

Російський президент назвав Україну "дуже складною державою" і "штучно створеною країною ще за радянських часів". Він стверджував, що значна частина населення сприймає НАТО як ворожу структуру, а можливе членство України, на його думку, наблизить військову інфраструктуру Альянсу до кордонів Росії.

Фрагмент розмови Буша і Путіна 2001 року

Путін: Тепер я хотів би повторити те, що я сказав Конди і Гейтсу в Москві про розширення НАТО. Для вас це не новина, і я не чекаю відповіді; я просто хочу сказати це вголос. Я хотів би підкреслити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас, довгострокову конфронтацію. Буш: Чому? Путін: В Україні проживає 17 мільйонів росіян, третина населення. Україна — дуже складна держава. Це не нація, створена природним шляхом. Це штучна держава, створена ще за радянських часів. Після Другої світової війни Україна отримала території від Польщі, Румунії та Угорщини — це практично вся західна Україна. У 1920-х і 1930-х роках Україна отримала території від Росії — це східна частина країни. У 1956 році Кримський півострів був переданий Україні. Це досить велика європейська країна з населенням 45 мільйонів осіб. Її населяють люди з абсолютно різними поглядами. Якщо ви поїдете на захід України, ви побачите села, де єдиною розмовною мовою є угорська, і люди носять ці самі капелюхи. На сході люди носять костюми, краватки і великі капелюхи. Значна частина українського населення сприймає НАТО як ворожу організацію. Це створює наступні проблеми для Росії. Це створює загрозу розгортання військових баз і нових військових систем поблизу Росії. Це створює невизначеність і загрози для нас. І, покладаючись на антинатовські сили в Україні, Росія працюватиме над тим, щоб позбавити НАТО можливості розширення. Росія буде постійно створювати там проблеми. Навіщо? Що означає членство України в НАТО? Яка вигода для НАТО і США? Причин може бути тільки одна, і це — зміцнення статусу України як країни Заходу, і в цьому полягає логіка. Я не думаю, що це правильна логіка; я намагаюся зрозуміти. І з огляду на розбіжності поглядів різних верств населення на членство в НАТО, країна може просто розколотися. Я завжди говорив, що є певна прозахідна частина і певна проросійська частина. Зараз влада там перебуває в руках прозахідних лідерів. Щойно вони прийшли до влади, вони розкололися всередині себе. Політична активність там повністю відображає ставлення населення. Питання там не у вступі до НАТО, а в забезпеченні самодостатності України, а також у зміцненні її економіки.

Що ще обговорювали Путін і Буш

У документах також зафіксовано, наскільки кардинально змінилися відносини між США та Росією протягом двох президентських термінів Буша. У 2001 році, одразу після атак 11 вересня, Буш називав Путіна надійним союзником і говорив йому: "Ви та людина, яку я хотів би бачити поруч із собою в окопі".

Путін у відповідь подавав війну Росії в Чечні як частину глобальної боротьби з тероризмом, заявляючи, що чеченські бойовики є "учнями Бен Ладена".

Втім, уже під час другого терміну Буша напруга у відносинах різко зросла. Путін неодноразово висловлював різку критику планів США щодо розміщення систем протиракетної оборони в Європі, попереджаючи, що запуск ракети з підводного човна в Північній Європі може досягти Москви за шість хвилин і спровокувати автоматичну ядерну відповідь Росії.

"За кілька хвилин весь наш ядерний потенціал опиниться в небі", – заявив Путін у 2008 році.

Буш відповів: "Я розумію".

При цьому в жодній з оприлюднених стенограм немає ані натяків, ані зобов’язань з боку Буша щодо обіцянок про нерозширення НАТО в майбутньому.

