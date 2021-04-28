В США отменили масочный режим для вакцинированных от коронавируса

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательный масочный режим для людей, которые вакцинировались от коронавируса. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

Вакцинация - фото из открытых источников

"В связи с чрезвычайным прогрессом, мы достигли в борьбе с COVID-19 CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США — ред.) сделал сегодня большое заявление: если вы полностью вакцинированы и находитесь на открытом воздухе, а не в большой толпе — вам больше не нужна маска", — сообщил Байден.

Однако это не касается массовых мероприятий. Там ношение масок остается обязательным.

Президент США отметил, что вакцинироваться от коронавируса в Штатах стало проще, чем раньше.

"Вакцинация — это спасение вашей жизни и жизни окружающих вас людей", — отметил он и призвал американцев делать прививки.

В США более 50% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины.

Напомним, руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук заявила, что не стоит вводить вторую дозу вакцины от коронавируса, которая имеет отличный от первой тип производства. Как рассказала Гук, в Украине приходится учитывать ситуацию с вакцинами. По ее словам, возможность иммунизации вакциной другого производителя допустима. Однако врач говорит о важности методики производства вакцины. То есть это может быть РНК-вакцина, векторная или инактивированная вакцина. Врач объяснила, что вторая доза вакцины называется бустерной. С ее помощью активируется т-клеточный иммунитет, который больше принимает участие в длительной защите от любой вирусной инфекции.

Ранее в НАН сообщили, когда в Украине начнется спад заболеваемости коронавирусом в апреле 2021 года, а когда следует ожидать пика смертности. Отметим, что прогноз ученых совпадает с тем, который недавно озвучивали в Минздраве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!