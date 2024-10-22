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В США отреагировали на информацию о солдатах КНДР на войне в Украине

В США изучают, действительно ли войска КНДР могут принимать участие в войне в Украине.

22 октября 2024, 09:12
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Slava Kot

В США считают, что участие северокорейских военных в войне в Украине на стороне РФ будет означать "очень тревожное развитие событий". По словам советника Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джона Кирби, в настоящее время США изучают отчеты о возможном присутствии солдат КНДР на войне в Украине.

В США отреагировали на информацию о солдатах КНДР на войне в Украине

Джон Кирби. Фото из открытых источников

Джон Кирби выступил на брифинге, где прокомментировал информацию о возможном привлечении Россией солдат Северной Кореи к войне в Украине.

"Мы, очевидно, продолжаем изучать эти отчеты, мы также говорим с нашими союзниками и партнерами о том, что они говорят по этому поводу. Если это правда, что солдаты КНДР едут туда, чтобы присоединиться к войне против Украины, это, безусловно, будет означать опасный и очень тревожное развитие событий", – говорит Джон Кирби.

По его словам, в ближайшие дни США планируют изложить больше информации и реакции на сближение КНДР и РФ. Кирби считает, если Россия действительно планирует привлечь солдат КНДР на войну в Украину, это будет только свидетельствовать об отчаянности Путина, вынужденного искать помощи в Северной Корее.

"Что это говорит об изоляции России? Я думаю, что все это доказывает, что Путин становится все более отчаянным и все более изолированным на мировой арене", – говорит Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на информацию о присутствии войск КНДР в России. По словам Дмитрия Пескова, к этой информации нужно относиться, как к "противоречивой", однако спикер Кремля не стал ее опровергать.

Также "Комментарии" писали о том, что из-за присутствия войск КНДР в Украине Киев может получить мощного союзника.



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/bilyi-dim-koreia-rosiia-viiska/7830582.html
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