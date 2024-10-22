В США отреагировали на информацию о солдатах КНДР на войне в Украине

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Slava Kot
В США считают, что участие северокорейских военных в войне в Украине на стороне РФ будет означать "очень тревожное развитие событий". По словам советника Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джона Кирби, в настоящее время США изучают отчеты о возможном присутствии солдат КНДР на войне в Украине.
Джон Кирби. Фото из открытых источников
Джон Кирби выступил на брифинге, где прокомментировал информацию о возможном привлечении Россией солдат Северной Кореи к войне в Украине.
По его словам, в ближайшие дни США планируют изложить больше информации и реакции на сближение КНДР и РФ. Кирби считает, если Россия действительно планирует привлечь солдат КНДР на войну в Украину, это будет только свидетельствовать об отчаянности Путина, вынужденного искать помощи в Северной Корее.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на информацию о присутствии войск КНДР в России. По словам Дмитрия Пескова, к этой информации нужно относиться, как к "противоречивой", однако спикер Кремля не стал ее опровергать.
Также "Комментарии" писали о том, что из-за присутствия войск КНДР в Украине Киев может получить мощного союзника.
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