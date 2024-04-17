В США отреагировали на критику Зеленского по поводу недостаточной помощи

Владимир Зеленский подверг резкой критике позицию союзников Украины, указывая, что они помогают Израилю, в то время как для Украины поддержки США и других партнеров недостаточно. На эти слова отреагировал в Госдепе США, где заявили, что "Украина просто находится в другом положении".



Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге ответил на заявления Зеленского, что союзники Украины "закрывают глаза" на проблемы Украины, когда в аналогичной ситуации помогают Израилю. Президент подчеркнул, что такая позиция союзников "неприемлема".

Миллер отметил, что видел комментарии Зеленского и относится к ним с пониманием, потому что любой лидер будет искать возможности защитить свой народ. Однако спикер Госдепа подчеркнул, что Украина и Израиль находятся в разном положении.

"Важно обратить внимание на контекст, в котором мы имеем совсем другие отношения с Украиной и Израилем, поскольку наши отношения с Израилем уходят на десятилетия назад с точки зрения партнерства в области безопасности. Израиль является главным союзником США вне НАТО. Украина просто находится в другом положении", – сказал Миллер.

По его словам, США были партнерами Израиля несколько десятилетий, тогда как Украине оказывают прямую военную помощь последние два года с момента вторжения России. Кроме того, Миллер подчеркнул, что США пытаются избежать прямой войны с Россией.

"Мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией. Президент США очень четко заявил об этом. Я думаю, что в интересах американского народа не допустить прямого вооруженного конфликта между США и Россией, потому что мы не хотим Третьей мировой войны", – пояснил Миллер.

Вместе с тем, представитель администрации Байдена добавил, что США после начала вторжения России предоставляет Украине оборудование для защиты, в частности системы Patriot. По словам Миллера, одна из причин, почему Украина успешно защищается от атак России, это системы ПВО, которые предоставили США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал "позором для мира" решение США разделить помощь Украине и Израилю.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором президент пояснил, что из-за нехватки ракет от союзников Украины Россия уничтожила Трипольскую ТЭС.