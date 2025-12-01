В США отреагировали на мирный план Залужного

Рубрики
Slava Kot
Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на статью бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного по поводу плана окончания войны, предусматривающего гарантии безопасности от НАТО и размещения ядерного оружия на территории Украины.
Линдси Грэм. Фото из открытых источников
Линдси Грэм в соцсети X заявил, что с большим интересом прочитал статью Залужного в The Telegraph, в частности, в которой рассматривалась история конфликта Украины и России с последующими шагами к его разрешению.
Но, сенатор-республиканец не согласился с Залужным относительно гарантий безопасности для Украины, в частности членства в НАТО и размещения ядерного оружия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный описал возможные сценарии завершения войны, отметив, что Кремль не видит для себя варианта мира без украинских уступок.
Также "Комментарии" писали, что с мирного плана США удалили важный для Украины пункт. Как пояснила посол Украины в США Ольга Стефанишина, он касался "полной амнистии" по поводу преступлений во время войны.