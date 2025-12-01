У США відреагували на мирний план Залужного

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на статтю колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного щодо плану закінчення війни, який передбачає гарантії безпеки від НАТО та розміщення ядерної зброї на території України.
Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел
Ліндсі Грем у соцмережі X заявив, що з великою цікавістю прочитав статтю Залужного в The Telegraph, зокрема у якій розглядалася історія конфлікту України та Росії з подальшими кроками до його вирішення.
Проте сенатор-республіканець не погодився з Залужним щодо безпекових гарантій для України, зокрема членство в НАТО та розміщення ядерної зброї.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Залужний описав можливі сценарії завершення війни, наголосивши, що Кремль не бачить для себе варіанта миру без українських поступок.
Також "Коментарі" писали, що з мирного плану США видалили важливий для України пункт. Як пояснила посолка України в США Ольга Стефанішина, він стосувався "повної амністії" щодо злочинів під час війни.