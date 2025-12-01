У США відреагували на мирний план Залужного

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на статтю колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного щодо плану закінчення війни, який передбачає гарантії безпеки від НАТО та розміщення ядерної зброї на території України.

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем у соцмережі X заявив, що з великою цікавістю прочитав статтю Залужного в The Telegraph, зокрема у якій розглядалася історія конфлікту України та Росії з подальшими кроками до його вирішення.

"Короткий виклад історії російської агресії проти України був точним, а наслідки невдалої угоди для України та світу, на мою думку, були не менш точними", — зазначив Грем.

Проте сенатор-республіканець не погодився з Залужним щодо безпекових гарантій для України, зокрема членство в НАТО та розміщення ядерної зброї.

"Однак, запропоновані гарантії безпеки, які мають бути надані Україні в цій статті, значно перевищують можливі рамки. У цей критичний час вкрай важливо, щоб будь-який аналіз відповідав критеріям реальних можливостей. Згадані гарантії безпеки, включаючи вступ до НАТО та розміщення ядерної зброї в Україні, на мою думку, не пройдуть", — додав Грем.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Залужний описав можливі сценарії завершення війни, наголосивши, що Кремль не бачить для себе варіанта миру без українських поступок.

Також "Коментарі" писали, що з мирного плану США видалили важливий для України пункт. Як пояснила посолка України в США Ольга Стефанішина, він стосувався "повної амністії" щодо злочинів під час війни.



