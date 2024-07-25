В США отреагировали на падение российских дронов в Румынии

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Slava Kot
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что его Соединенные Штаты готовы помочь Румынии расследовать падение российских дронов на территории страны, которое произошло 24 июля во время атаки РФ по Одесской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Госдепа США.
Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников
Мэтью Миллер выступил на брифинге Государственного департамента США, где прокомментировал инцидент с возможным падением российских беспилотников на территории Румынии – стране НАТО.
На дополнительный вопрос журналистов, привлечены ли США как страна НАТО к расследованию инцидента, Миллер ответил, что Госдеп готов оказать помощь Румынии.
Напомним, что во время атаки РФ по Украине, по данным мониторинговых каналов, несколько российских дронов пересекли румынскую границу. На эти события отреагировали в Минобороны Румынии и заявили, что начали поиск возможных обломков.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые граждане Румынии начали заявлять о российских дронах, летающих над их домами в 2023 году.
Также "Комментарии" писали, что во время инцидента в сентябре 2023 года, когда российский беспилотник упал на территории Румынии, страна НАТО заявила, что это не представляло военной угрозы.
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