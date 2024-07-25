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В США отреагировали на падение российских дронов в Румынии

Румыния проводит расследование российских беспилотников, которые могли упасть на ее территорию. В США выразили готовность оказать помощь стране НАТО.

сегодня, 12:25
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Slava Kot

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что его Соединенные Штаты готовы помочь Румынии расследовать падение российских дронов на территории страны, которое произошло 24 июля во время атаки РФ по Одесской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Госдепа США.

В США отреагировали на падение российских дронов в Румынии

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Мэтью Миллер выступил на брифинге Государственного департамента США, где прокомментировал инцидент с возможным падением российских беспилотников на территории Румынии – стране НАТО.

"Правительство Румынии проводит расследование по этому поводу. Мы полностью доверяем этому расследованию взрывов вблизи их границы с Украиной, и мы благодарим их за профессиональную и целенаправленную деятельность. Мы будем продолжать оценивать и делиться любой новой информацией, как только она станет нам доступной", — сказал Миллер.

На дополнительный вопрос журналистов, привлечены ли США как страна НАТО к расследованию инцидента, Миллер ответил, что Госдеп готов оказать помощь Румынии.

"Нет, это расследование, которое мы не проводим. Это расследование, которое ведут румынские власти. Очевидно, это на их земле. Если бы они попросили нас о сотрудничестве, конечно, мы были бы готовы это сделать, но это расследование, которое они проводят" , – добавил Миллер.

Напомним, что во время атаки РФ по Украине, по данным мониторинговых каналов, несколько российских дронов пересекли румынскую границу. На эти события отреагировали в Минобороны Румынии и заявили, что начали поиск возможных обломков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые граждане Румынии начали заявлять о российских дронах, летающих над их домами в 2023 году.

Также "Комментарии" писали, что во время инцидента в сентябре 2023 года, когда российский беспилотник упал на территории Румынии, страна НАТО заявила, что это не представляло военной угрозы.



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Источник: https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-july-24-2024/
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