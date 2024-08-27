В США отреагировали на призыв Зеленского

После очередного массированного ракетного удара России президент Владимир Зеленский обратился с призывом снять для Украины какие-либо ограничения на использование дальнобойного оружия, предоставляемого западными партнерами. На эти заявления отреагировали в США.



Джон Кирби. Фото из открытых источников

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга заявил, что снятие ограничений на использование оружия для поражения целей в глубине России не новое желание Зеленского. По словам Кирби, президент неоднократно выражал свою обеспокоенность по поводу ударов РФ и теперь это сделал публично.

"Мы понимаем, почему он это делает; его страна подвергается нападению. Но, как я много раз говорил, мы будем продолжать разговоры с украинцами, но будем делать их частными. И я не имею никаких изменений в нашей политике относительно американского оружия, о которых можно было бы говорить сегодня", – сказал Кирби.

Также Кирби высказался по поводу массированного ракетного удара России 26 августа и назвал его "классическим шагом" российского диктатора Владимира Путина. По словам представителя Белого дома, США будут пытаться предоставить Украине "наиболее надежные и передовые возможности ПВО".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине и назвал Путина "больным существом". По словам президента, такой "диагноз" для российского диктатора уже для всех понятен.

Также "Комментарии" писали о том, какова была основная цель российского массового удара по Украине. Как указывает лейтенант Андрей Коваленко, Путин не изменил тактику и бьет по энергетике, чтобы вызвать блекаут в Украине.



