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В США отреагировали на призыв Зеленского

США не изменили политику использования дальнобойного оружия, несмотря на просьбу Владимира Зеленского.

сегодня, 08:25
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Автор:
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Slava Kot

После очередного массированного ракетного удара России президент Владимир Зеленский обратился с призывом снять для Украины какие-либо ограничения на использование дальнобойного оружия, предоставляемого западными партнерами. На эти заявления отреагировали в США.

В США отреагировали на призыв Зеленского

Джон Кирби. Фото из открытых источников

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга заявил, что снятие ограничений на использование оружия для поражения целей в глубине России не новое желание Зеленского. По словам Кирби, президент неоднократно выражал свою обеспокоенность по поводу ударов РФ и теперь это сделал публично.

"Мы понимаем, почему он это делает; его страна подвергается нападению. Но, как я много раз говорил, мы будем продолжать разговоры с украинцами, но будем делать их частными. И я не имею никаких изменений в нашей политике относительно американского оружия, о которых можно было бы говорить сегодня", – сказал Кирби.

Также Кирби высказался по поводу массированного ракетного удара России 26 августа и назвал его "классическим шагом" российского диктатора Владимира Путина. По словам представителя Белого дома, США будут пытаться предоставить Украине "наиболее надежные и передовые возможности ПВО".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине и назвал Путина "больным существом". По словам президента, такой "диагноз" для российского диктатора уже для всех понятен.

Также "Комментарии" писали о том, какова была основная цель российского массового удара по Украине. Как указывает лейтенант Андрей Коваленко, Путин не изменил тактику и бьет по энергетике, чтобы вызвать блекаут в Украине.




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