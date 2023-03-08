В США отреагировали на расстрел военнопленного украинца российскими оккупантами

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Кравцев Сергей
В Госдепе заявили, что США известно о видео, которое активно распространяется в сети. На том видео россияне расстреливают безоружного украинца, по-зверски реагируя на его приветствие "Слава Украине!". Такой поступок, кроме как варварским не назовешь и России за него должно быть стыдно. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил представитель государственного департамента США Нед Прайс, пишет "CNN".
Нед Прайс. Фото: из открытых источников
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Он добавил, что снятое зверство российских войск свидетельствует о том, как Россия "пренебрегает основными правилами войны, элементарной человечностью, элементарной порядочностью".
Напомним, накануне в сети появилось видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный произнес "Слава Украине!", судя по видео.
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Также издание "Комментарии" сообщало — в Китае намекнули, что готовы поставлять оружие РФ – уже нашли оправдание.
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