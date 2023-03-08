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В США отреагировали на расстрел военнопленного украинца российскими оккупантами

США осудили Россию за расстрел военнопленного украинца, отметив, что россиянам должно быть стыдно

сегодня, 07:42 comments1044
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Автор:

Кравцев Сергей

В Госдепе заявили, что США известно о видео, которое активно распространяется в сети. На том видео россияне расстреливают безоружного украинца, по-зверски реагируя на его приветствие "Слава Украине!". Такой поступок, кроме как варварским не назовешь и России за него должно быть стыдно. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил представитель государственного департамента США Нед Прайс, пишет "CNN".

В США отреагировали на расстрел военнопленного украинца российскими оккупантами

Нед Прайс. Фото: из открытых источников

"Ужасные кадры казни безоружного украинца после того, как он произнес простое приветствие "Слава Украине", просто поражают своим варварством. Мы считаем, что России должно быть стыдно", — подчеркнул представитель Госдепа.


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Он добавил, что снятое зверство российских войск свидетельствует о том, как Россия "пренебрегает основными правилами войны, элементарной человечностью, элементарной порядочностью".

"К сожалению, это, наверное, не последний случай, который фиксируют наши украинские партнеры относительно потенциальных военных преступлений, которых сейчас насчитывается десятки тысяч", — отметил Прайс.

Напомним, накануне в сети появилось видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный произнес "Слава Украине!", судя по видео.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-07-23/h_9be247a0b416fc02c8753953e6e7e2b4
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