В Китае намекнули, что готовы поставлять оружие РФ – уже нашли оправдание

Как передает издание "Комментарии", глава МИД Китая Цинь Ган во время пресс-конференции сравнил возможность любой предстоящей передачи оружия России с тем, что США оказывают военную поддержку Тайваню и при этом не обращают внимание на предупреждения со стороны официального Пекина.

Цинь Ган. Фото: из открытых источников

Относительно войны в Украине Цинь заявил, что "Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставлял оружия ни одной из сторон".

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"Между войной и миром мы избрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и понижением температуры мы выбрали последнее", — заявил китайский министр.

Стоит отметить, разговоры о том, что Китай может начать массовые поставки оружия России в последнее время говорят все активнее. Так издание "NBC" сообщало, что Китай может предоставить России артиллерию и боеприпасы. В ЦРУ также предполагают, что Пекин может отправить летальное оружие России в войне против Украины.

При этом сам Китай все более враждебно высказывается в адрес запада и, США в частности. Так лидер КНР Си Цзиньпин публично обвинил США в "подавлении Китая".

Читайте также на портале "Комментарии" — КНР резко увеличила военный бюджет. Это происходит на фоне активных обвинений в адрес КНР со стороны США в оказании помощи РФ в войне против Украины. Белый дом не исключает даже, что Китай может пойти на поставки оружия россиянам. Как КНР может вести себя на втором году широкомасштабной российской агрессии против Украины (десятом году собственно необъявленной войны)? Сумеет ли Западный мир найти нужные доводы – и не дать Пекину открыто стать на сторону Москвы, как это уже сделал Иран? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



