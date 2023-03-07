logo

BTC/USD

22401.14

ETH/USD

1566.81

LTC/USD

87.37

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай В Китае намекнули, что готовы поставлять оружие РФ – уже нашли оправдание
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае намекнули, что готовы поставлять оружие РФ – уже нашли оправдание

В Китае прямо намекнули на готовность начать поставки оружия России, поскольку США вооружают Тайвань

сегодня, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", глава МИД Китая Цинь Ган во время пресс-конференции сравнил возможность любой предстоящей передачи оружия России с тем, что США оказывают военную поддержку Тайваню и при этом не обращают внимание на предупреждения со стороны официального Пекина.

В Китае намекнули, что готовы поставлять оружие РФ – уже нашли оправдание

Цинь Ган. Фото: из открытых источников

Относительно войны в Украине Цинь заявил, что "Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставлял оружия ни одной из сторон".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Между войной и миром мы избрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и понижением температуры мы выбрали последнее", — заявил китайский министр.

Стоит отметить, разговоры о том, что Китай может начать массовые поставки оружия России в последнее время говорят все активнее. Так издание "NBC" сообщало, что Китай может предоставить России артиллерию и боеприпасы. В ЦРУ также предполагают, что Пекин может отправить летальное оружие России в войне против Украины.

При этом сам Китай все более враждебно высказывается в адрес запада и, США в частности. Так лидер КНР Си Цзиньпин публично обвинил США в "подавлении Китая".

Читайте также на портале "Комментарии" — КНР резко увеличила военный бюджет. Это происходит на фоне активных обвинений в адрес КНР со стороны США в оказании помощи РФ в войне против Украины. Белый дом не исключает даже, что Китай может пойти на поставки оружия россиянам. Как КНР может вести себя на втором году широкомасштабной российской агрессии против Украины (десятом году собственно необъявленной войны)? Сумеет ли Западный мир найти нужные доводы – и не дать Пекину открыто стать на сторону Москвы, как это уже сделал Иран? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!