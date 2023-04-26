В США отреагировали на разговор Зеленского с Си Цзиньпином

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Slava Kot
Белый дом отреагировал на новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала полномасштабного вторжения провел разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Джон Кирби. Фото из открытых источников
Представитель Белого дома Джон Кирби приветствовал долгожданный разговор лидеров Украины и России.
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Несмотря на положительную реакцию на звонок, Джон Кирби заявил, что не видит возможности для мирного решения войны в Украине.
Журналисты уточнили у американского представителя, сможет ли Китай помочь достичь мирного соглашения между Украиной и Россией. Кирби ответил, что такое соглашение должно быть на условиях Владимира Зеленского.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о спикере министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая отреагировала на телефонный звонок Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.
Также "Комментарии" писали о рейтинге одобрения глобального лидерства Соединенных Штатов, Китая и Российской Федерации.
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