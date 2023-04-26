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В США отреагировали на разговор Зеленского с Си Цзиньпином

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби обнародовал позицию США по телефонному разговору Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

26 апреля 2023, 17:33
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Автор:

Slava Kot

Белый дом отреагировал на новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала полномасштабного вторжения провел разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

В США отреагировали на разговор Зеленского с Си Цзиньпином

Джон Кирби. Фото из открытых источников

Представитель Белого дома Джон Кирби приветствовал долгожданный разговор лидеров Украины и России.


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"Мы приветствуем новости о том, что состоялся телефонный разговор между президентом Си и президентом Зеленским. Мы считаем, что это хорошо. Мы говорили в течение достаточно длительного времени, что считаем важным, чтобы президент Си и официальные лица КНР узнали украинскую точку зрения на это незаконное вторжение России", — говорит американский политик.

Несмотря на положительную реакцию на звонок, Джон Кирби заявил, что не видит возможности для мирного решения войны в Украине.

"Приведет ли это к какому-нибудь значимому мирному движению, плану или предложению, я просто не думаю, что мы сейчас это знаем", — считает координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Журналисты уточнили у американского представителя, сможет ли Китай помочь достичь мирного соглашения между Украиной и Россией. Кирби ответил, что такое соглашение должно быть на условиях Владимира Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о спикере министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая отреагировала на телефонный звонок Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

Также "Комментарии" писали о рейтинге одобрения глобального лидерства Соединенных Штатов, Китая и Российской Федерации.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-26-23/index.html
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