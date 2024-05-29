logo

BTC/USD

67761.56

ETH/USD

3810.49

LTC/USD

83.53

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США отреагировали на российские диверсии в Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

В США отреагировали на российские диверсии в Европе

США с большой обеспокоенностью наблюдают за российскими диверсиями в Европе.

сегодня, 11:35
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что наблюдаемые в последнее время в Европе диверсии имеют российский след и являются частью методов, применяемых Кремлем в своей внешней деятельности.

В США отреагировали на российские диверсии в Европе

Джон Кирби. Фото из открытых источников

В последние месяцы в Европе наблюдалось повышенное количество пожаров, хакерских атак, повреждения железнодорожных путей и другие непонятные события. Аналитики и эксперты указывают, что такая деятельность может являться частью внешнего действия России. На эти сообщения отреагировал Джон Кирби, намекнувший на причастность России к диверсиям в Европе.

"Мы наблюдаем за этим с большим беспокойством. Я хотел бы сказать, что это не часть известной тактики России, но это то, и вам не нужно смотреть слишком далеко, чтобы понять это", – сказал Кирби.

Кирби добавил, что США будут помогать в этой ситуации Европе.

"Мы упорно работаем с нашими европейскими коллегами, делая все возможное, чтобы создать устойчивость не только дома, но и за рубежом", — добавил Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме подтвердили участие США на Саммите мира по войне в Украине. Однако не ответили на вопрос, приедет ли в Швейцарию президент США Джо Байден.

Также "Комментарии" писали о том, что американский Институт изучения войны объяснил, сколько еще российские силы будут обстреливать Харьков. По словам военных аналитиков, это будет продолжаться до тех пор, пока США и другие партнеры Украины не снимут все ограничения по применению западного оружия для ударов по России. Несмотря на это, в Госдепе США сообщили, что не поощряют Украину к атакам по РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости