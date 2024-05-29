В США отреагировали на российские диверсии в Европе

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что наблюдаемые в последнее время в Европе диверсии имеют российский след и являются частью методов, применяемых Кремлем в своей внешней деятельности.



Джон Кирби. Фото из открытых источников

В последние месяцы в Европе наблюдалось повышенное количество пожаров, хакерских атак, повреждения железнодорожных путей и другие непонятные события. Аналитики и эксперты указывают, что такая деятельность может являться частью внешнего действия России. На эти сообщения отреагировал Джон Кирби, намекнувший на причастность России к диверсиям в Европе.

"Мы наблюдаем за этим с большим беспокойством. Я хотел бы сказать, что это не часть известной тактики России, но это то, и вам не нужно смотреть слишком далеко, чтобы понять это", – сказал Кирби.

Кирби добавил, что США будут помогать в этой ситуации Европе.

"Мы упорно работаем с нашими европейскими коллегами, делая все возможное, чтобы создать устойчивость не только дома, но и за рубежом", — добавил Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме подтвердили участие США на Саммите мира по войне в Украине. Однако не ответили на вопрос, приедет ли в Швейцарию президент США Джо Байден.

Также "Комментарии" писали о том, что американский Институт изучения войны объяснил, сколько еще российские силы будут обстреливать Харьков. По словам военных аналитиков, это будет продолжаться до тех пор, пока США и другие партнеры Украины не снимут все ограничения по применению западного оружия для ударов по России. Несмотря на это, в Госдепе США сообщили, что не поощряют Украину к атакам по РФ.