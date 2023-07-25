В США отреагировали на слова Лукашенко о том, что вагнеровцы хотят на «экскурсию» в Польшу

США будут всеми возможными способами защищать территорию НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Госдепа Мэтью Миллер, комментируя слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что ему все сложнее и сложнее сдерживать наемников "ЧВК Вагнер", которые якобы хотят атаковать Польшу.

Госдеп США. Фото: GettyImages

Миллер подчеркнул, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

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При этом представитель Госдепа дал понять, что в Вашингтоне относятся к словам Лукашенко не слишком серьезно, назвав сказанное белорусским диктатором "еще одним из многих его безответственных комментариев".

Отметим, российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада, уверяя, что контрнаступление Украины якобы провалилось, а также заявляя, что "ЧВК Вагнер" якобы представляет угрозу для Польши. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), по мнению которых, вагнеровская возня в Беларуси и заявления Путина с Лукашенко вокруг этого – именно ИПСО, а наемники не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока не будут перевооружены механизированной техникой. Согласны ли с данными утверждениями? К чему может привести игра вагнеровцами на белорусской территории, зачем Кремль пытается "качать" Польшу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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