Почему Путин перешел к прямому шантажу стран НАТО – при чем здесь вагнеровцы

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что против Республики Беларусь (РБ) якобы могут развязать агрессию, поэтому российские войска готовы будут ответить всеми имеющимися средствами. Он также выдал очередной бред в стиле, что западные земли Польши – это есть якобы подарок Сталина. Тем временем, на фоне концентрации в РБ наемников ЧВК "Вагнер", а особенно в связи с совместными учениями белорусской армии и вагнеровцев у польской границы, польская армия перебрасывает туда свои войска. Что и почему происходит сейчас стараниями Кремля в Беларуси? Куда ситуация может качнуться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук уверен, что путинские угрозы в адрес Польши озвучены не просто так. Как не просто так совершаются и определенные агрессивные шаги с использованием территории Беларуси. Речь и о перемещении туда ядерных вооружений, и о перебазировании туда вагнеровцев.
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По его словам, несмотря на то, что результаты недавнего саммита НАТО в Вильнюсе оценивались неоднозначно, там было одно важное — принципиальное — решение. А именно — все страны Альянса подтвердили поддержку Украины столько, сколько понадобится. И не просто на словах, но и подписали соответствующую Декларацию о разработке гарантий безопасности.
В такой ситуации, отмечает политолог, страна-агрессор перешла к прямому шантажу Европы в целом и стран НАТО, в частности.
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:
По мнению эксперта, минималистический сценарий – в РБ появится на гипотетически постоянной основе база ЧВК "Вагнер". Ну, потому что на территории РФ после мятежа пребывание этой группировки смотрелось бы, мягко говоря, странно. Используя Беларусь как некий форпост, наемники будут оттуда заниматься своими привычными делами: натаскиванием определенных подразделений, а также периодическим отбытием на миссии в те же Африку и Азию.
Что касается угроз со стороны пригожинской армии для Украины и Польши, Литвы, имеющих с РБ общую границу тут пока, просматриваются два возможных сценария, считает Иван Ступак.
Он считает, что особенно это может быть опасно в районе Сувалкского коридора (назван по расположенному в том районе польскому городу Сувалки) – сухопутного отрезка длиной около 100 км, который гипотетически мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью РФ (в настоящее время там проходит граница Польши с Литвой).
Второй вариант, по его мнению, – это попытка создать еще одну точку напряжения для Украины (например, в районе Ровенской области или Волынской). Ввязаться в бои, заставить наши войска оттянуть туда часть резервов, которые нам очень нужны на юге и востоке.
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