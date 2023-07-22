Почему Путин перешел к прямому шантажу стран НАТО – при чем здесь вагнеровцы

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что против Республики Беларусь (РБ) якобы могут развязать агрессию, поэтому российские войска готовы будут ответить всеми имеющимися средствами. Он также выдал очередной бред в стиле, что западные земли Польши – это есть якобы подарок Сталина. Тем временем, на фоне концентрации в РБ наемников ЧВК "Вагнер", а особенно в связи с совместными учениями белорусской армии и вагнеровцев у польской границы, польская армия перебрасывает туда свои войска. Что и почему происходит сейчас стараниями Кремля в Беларуси? Куда ситуация может качнуться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Польша превратилась в очередной объект для российского информационно-пропагандистского давления

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук уверен, что путинские угрозы в адрес Польши озвучены не просто так. Как не просто так совершаются и определенные агрессивные шаги с использованием территории Беларуси. Речь и о перемещении туда ядерных вооружений, и о перебазировании туда вагнеровцев.

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"Похоже, РФ осознала, что противостояние с Западом для нее стратегически не может быть победным. Ресурсы, возможности – несопоставимы. В Кремле поняли – пока Запад будет поддерживать Украину, никаких шансов на успех т.н. "сво" – нет", – поясняет эксперт.

По его словам, несмотря на то, что результаты недавнего саммита НАТО в Вильнюсе оценивались неоднозначно, там было одно важное — принципиальное — решение. А именно — все страны Альянса подтвердили поддержку Украины столько, сколько понадобится. И не просто на словах, но и подписали соответствующую Декларацию о разработке гарантий безопасности.

"Речь, – напоминает Петр Олещук, – о стратегической долгосрочной поддержке нашей страны в контексте построения мощной украинской армии. И хоть пока эти решения носят декларативный характер, они, во-первых, подкрепляются новыми и новыми пакетами военной помощи. А во-вторых – демонстрируют Москве, что никто уставать от Украины, отказываться от помощи нам в борьбе с российской агрессией, не собирается".

В такой ситуации, отмечает политолог, страна-агрессор перешла к прямому шантажу Европы в целом и стран НАТО, в частности.

"Наверное, в Кремле размышляют так – а давайте испытаем Альянс на прочность, устроив атаку на страны Балтии или Польшу? Будем накапливать у их границ, в Беларуси, вагнеровцев, завозить туда ядерное оружие. Бряцать всем этим, снова и снова призывая договариваться с Кремлем, оставить Украину один на один с РФ. Мол, тогда не будем "качать" ситуацию у границ стран НАТО. А иначе... Вот смотрите – и мотивация у нас есть есть (очередные отсылки Путина к тому, что у кого-то земли "даренные"), и ресурсы. Стоит ли Украина того? Нужна ли вам условная Третья мировая, если мы двинем на Польшу? Вряд ли вся эта риторика возымеет эффект, – считает Петр Олещук. – Но факт, что Польша превратилась в очередной объект для российского информационно-пропагандистского давления. Понятно, что никто нападать на Польшу не будет, как и использовать ядерное оружие под тем или иным надуманным предлогом. Однако отрабатывать эту тему россияне продолжат, надеясь таким образом уменьшить поддержку Украины со стороны Запада".

Минималистический сценарий – в РБ появится на гипотетически постоянной основе база ЧВК "Вагнер"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Действительно, в Беларусь прибывает всё больше вагнеровцев. Уже не сотни, а, по некоторым данным, около пяти, а то и десяти тысяч на данный момент. И это при том, что российской армии катастрофически нужна живая сила. А тут еще и – сила обученная, имеющая боевой опыт. Учитывая, что вся белорусская армия плюс-минус боеспособная – это около 40 тысяч человек, заход в республику 5-10 тысяч матерых вагнеровцев – тревожный сигнал. В том числе, думаю, для самого диктатора-Лукашенко".

По мнению эксперта, минималистический сценарий – в РБ появится на гипотетически постоянной основе база ЧВК "Вагнер". Ну, потому что на территории РФ после мятежа пребывание этой группировки смотрелось бы, мягко говоря, странно. Используя Беларусь как некий форпост, наемники будут оттуда заниматься своими привычными делами: натаскиванием определенных подразделений, а также периодическим отбытием на миссии в те же Африку и Азию.

Что касается угроз со стороны пригожинской армии для Украины и Польши, Литвы, имеющих с РБ общую границу тут пока, просматриваются два возможных сценария, считает Иван Ступак.

"Первый – маленькие диверсионные группы будут терроризировать наши приграничные территории. Заходить на небольшую глубину, ставить мины, растяжки, пытаться взять в плен пограничников, расстрелять кого-то из засады. Это актуально как для Украины, так и для Польши с Литвой. И ничего, что последние – страны НАТО. Как Россия, так и Беларусь будут делать "морду кирпичом", выдавая традиционное "это не мы". Знакомые нам не понаслышке гибридные атаки", – поясняет эксперт.

Он считает, что особенно это может быть опасно в районе Сувалкского коридора (назван по расположенному в том районе польскому городу Сувалки) – сухопутного отрезка длиной около 100 км, который гипотетически мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью РФ (в настоящее время там проходит граница Польши с Литвой).

"Правда, для такого "пробития" даже 10 тысяч вагнеровцев будет мало. Тем более, что это открытая атака на страны НАТО со всеми вытекающими. Возможно, расчет на то, что Альянс слаб – и не отреагирует на подобное. Но расчет более чем странный", – отмечает Иван Ступак.

Второй вариант, по его мнению, – это попытка создать еще одну точку напряжения для Украины (например, в районе Ровенской области или Волынской). Ввязаться в бои, заставить наши войска оттянуть туда часть резервов, которые нам очень нужны на юге и востоке.

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