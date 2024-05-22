В США отреагировали на запуск России противокосмического оружия

В Пентагоне заявили, что запущенный Россией спутник служит противокосмическим оружием, поэтому США будут вынуждены в случае опасности защищать свои интересы, однако постараются сохранить стабильность в космической среде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. Фото из открытых источников

Во время брифинга в Пентагоне спикер Министерства обороны США Патрик Райдер прокомментировал запуск российского спутника 16 мая, который Соединенные Штаты считают противокосмическим оружием, которое может атаковать другие спутники в космосе.

"США несут ответственность за готовность защищать и оборонять космическую сферу и обеспечивать непрерывную и бесперебойную поддержку Объединенных вооруженных сил и Объединенных контингентов. И мы продолжим балансировать между необходимостью защиты наших интересов в космосе и желанием сохранить стабильную и устойчивую космическую среду" – сказал Райдер.

По словам спикера Пентагона, российское противокосмическое оружие находится на той же орбите, что и государственные спутники США. Кроме того, российский спутник похож на ранее запущенные в 2019 и 2022 контркосмические грузы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США назвали лицемерной резолюцию РФ в Совбезе ООН по запрету использования оружия в космосе. Как пояснил посол США в ООН Роберт А. Вуд, Россия заблокировала предыдущую подобную резолюцию США, а также запустила в космос оружие, несмотря на запрещающий такие действия Договор о космосе.

Также "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, как накажут Китай за помощь России в войне с Украиной.