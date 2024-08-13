В США отреагировали на жалобы Путина о нападении Украины на Курщину

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби дал совет российскому диктатору Владимиру Путину. По словам Кирби, если Путина беспокоят происходящее в Курской области, то глава Кремля может остановить войну и вывести свои войска с украинских территорий.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Джон Кирби во время пресс-брифинга из Белого дома отреагировал на российские жалобы, что Украина начала военную операцию на территории России в Курской области. По словам представителя Администрации Байдена, если Путин считает себя жертвой, может оставить оккупированные территории Украины для того, чтобы украинские военные вышли из Курской области.

"Мой ответ господину Путину таков. Если вы так переживаете, что станете жертвой нападений, переживаете за жизнедеятельность своих войск и воинских частей, то вон из Украины. Тебе вообще нечего там быть", — сказал Кирби и добавил, что "это мой лучший совет господину Путину".

Кирби также подчеркнул, что Байден считает, что Украина станет членом НАТО, однако ей нужно выполнить много вещей, чтобы присоединиться к Альянсу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Путина на бои в Курской области. Кроме того, после начала украинского наступления на Курщину Путин выступил с новым заявлением о мирных переговорах, отвергнув их и обвинив Украину якобы в нападении на гражданских.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия отправила в ООН обращение из-за якобы нарушений прав человека со стороны Украины на территории Курской области. В то же время спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила Украине жестким ответом за военную операцию на территории России.



