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В США отреагировали на желание Путина поставить в Африку "бесплатное зерно"

Джон Кирби заявил, что желание поставить африканским странам "бесплатном зерно" - отчаянная попытка Путина скрыть последствия выхода из зернового соглашения

сегодня, 07:22
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Кравцев Сергей
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Попытка России заменить украинское зерно российским на африканском рынке, выглядит как "отчаянная попытка" российского президента Владимира Путина скрыть последствия выхода "зернового соглашения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

В США отреагировали на желание Путина поставить в Африку "бесплатное зерно"

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Это выглядит как отчаянная попытка Путина скрыть, какое влияние на африканские страны имело его решение не продлевать зерновое соглашение", — отметил Джон Кирби.


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По его словам, каждая африканская страна должна самостоятельно для себя решить, насколько правомерно предложение Путина отправлять им российское зерно, и нужно ли им такое зерно принимать.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин в четверг, 27 июля, выступая на открытии саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге, заявил, что в ближайшие месяцы РФ бесплатно поставит ряду африканских стран (Буркина-Фасо, Мали, Эритрея) по 25-50 тысяч тонн зерна и за свои средства обеспечит доставку. Он также вновь повторил, что Россия якобы способна заместить украинское зерно. Между тем, главы большинства африканских стран решили бойкотировать саммит, отправив более низкие уровни делегаций на путинское шоу. Кремль традиционно обвиняет во всем США и их европейских союзников, которые якобы оказывали давление на лидеров африканских государств с призывом игнорировать саммит. О чем говорит российское заигрывание с Африкой на фоне срыва зернового соглашения? К чему эти кремлевские игрища в итоге могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — один из африканских лидеров ответил на предложение Путина, намекнув, что в стране достаточно зерна.




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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/bilyy-dim-pro-rosiu-zerno-ta-afryku/7200643.html?nocache=1
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