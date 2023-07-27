Удастся ли Путину подмять под себя африканские страны – чем закончится саммит Россия-Африка

Российский диктатор Владимир Путин в четверг, 27 июля, выступая на открытии саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге, заявил, что в ближайшие месяцы РФ бесплатно поставит ряду африканских стран (Буркина-Фасо, Мали, Эритрея) по 25-50 тысяч тонн зерна и за свои средства обеспечит доставку. Он также вновь повторил, что Россия якобы способна заместить украинское зерно. Между тем, главы большинства африканских стран решили бойкотировать саммит, отправив более низкие уровни делегаций на путинское шоу. Кремль традиционно обвиняет во всем США и их европейских союзников, которые якобы оказывали давление на лидеров африканских государств с призывом игнорировать саммит. О чем говорит российское заигрывание с Африкой на фоне срыва зернового соглашения? К чему эти кремлевские игрища в итоге могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Не было сомнений, что Россия начнет предлагать Африке свое зерно

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

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"Ничего сверхординарного в активности России на африканском направлении нет. Она как правопреемница бывшего СССР старается и после его развала сохранить влияние на Африканском континенте. Хотя, конечно, имеет несопоставимо меньше, чем Союз, ресурсов. Даже идеологической составляющей. Ведь СССР в свое время, поддерживая те или иные звериные режимы в Африке, отталкивался от собственной идеологии – коммунистической, псевдоантиимпериалистической (при том, что сам был империей). У России же сейчас никакой идеологии нет. Поэтому всё строится на финансах (в которых она сейчас очень ограничена) и на коррупционных связях (в чем она совершенно неограниченна, имея тут давние традиции)".

Что касается саммита в Петербурге, то после того, как ЮАР, принимающая в августе саммит БРИКС, рекомендовала Путину, находящемуся в международном розыске, не ехать туда (и он, судя по недавним заявлениям Кремля, не поедет), РФ попыталась максимально привлечь хотя бы африканские страны на свой саммит, поясняет эксперт.

"Не было сомнений, что Россия начнет предлагать Африке свое зерно. Она открыто говорит об этом несколько месяцев. И это было одно из условий РФ (возможность расширить торговлю своим продовольствием) перед заключением зерновой сделки. Сейчас, когда соглашение сорвано, Путин пытается донести до лидеров африканских стран, что Россия готова их снабжать зерном, а вот "проклятые империалисты во главе с англо-саксами не дают вам помогать — и именно они будут виновным в будущих проблемах". Ход абсолютно примитивный. Попытка подмять Африку будет. Не исключаю даже некого локального успеха, но решающим он точно не станет", – уверен Георгий Тука.

Особого доверия к РФ на Африканском континенте нет

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отмечает, что Россия делает большую ставку на Африканский континент. Но вряд ли эта ставка сыграет.

"На фоне санкций и фактического разрыва отношений с Западом, африканское направление видится Москве перспективным (не даром его активно окучивала ЧВК "Вагнер"). И в силу того, что остались хорошие связи со времен СССР. И в силу того, что РФ, действительно, может помогать ряду стран Африки продовольствием. И в силу того, что есть возможность фактически подкупать очень коррумпированные власти там, причем, за не самые большие деньги", – поясняет эксперт.

Но, продолжает он, начавшийся сегодня саммит уже показал, что особого доверия к РФ на Африканском континенте нет, равно как и особой поддержки страны-агрессора.

"Во-первых, приехало меньше трети лидеров африканских стран. Причем нет лидеров многих ведущих государств, которые по уровню экономического развития опережают даже саму РФ. Да, есть ЮАР, но тут дело в том, что она является частью БРИКС, куда входит и Россия. Во-вторых, в Африке уже знают цену российским обещаниям. О бесплатном или дешевом зерне, инвестициях и так далее. Дело в том, что у РФ нет логистических возможностей доставить в Африку столько зерна, сколько той необходимо, чтобы не оказаться на грани голода. И те же обещания предыдущего года, даваемые в подобном ракурсе, остались не выполнены", – акцентирует Игорь Рейтерович.

Есть, по его словам, и третий фактор. Страны Запада сейчас активно работают в Африке (после определенного периода недостаточного внимания данному континенту), в том числе убеждая в необходимости возобновления зерновой сделки.

"И я не удивлюсь, если на этом саммите представители Африки обратятся к Путину с соответствующим призывом", – признался эксперт.

Он уверен, что не стоит забывать и о факторе Китая, который большинство стран Африки (особенно экваториальной) считает чуть ли не своей вотчиной. И активность России там точно не радует китайцев, вероятно, проведших определенную работу в данном направлении, считает Игорь Рейтерович.

"Учитывая вышесказанное, саммит точно не принесет тех результатов, на которые рассчитывал Кремль, – констатирует он. – На повестку дня обязательно выйдет тема необходимости возобновление зерновой сделки, разблокирования украинских портов, а не те предложения и альтернативы, которые пытается сосватать африканцам Россия".

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