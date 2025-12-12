В США отстранили от переговоров по Украине важного политика: что говорят в Белом доме

Глава Пентагона Пит Гегсет отстранил министра армии США Дэна Дрисколла от участия в переговорах по завершению войны России против Украины.

Министр армии США Дэн Дрисколл. Фото: из открытых источников

Именно Дрисколл в конце ноября побывал в Киеве, где представил украинской стороне мирный план США. Об этом пишет The Telegraph.

По информации источников издания, Дрисколла отстранили от переговоров, поскольку министр обороны США решил, что он "выходит за пределы своих полномочий".

"Было видно, что он проявлял чрезмерную активность и его осадили", — сказал один из собеседников издания.

По оценкам европейских дипломатов, Дрисколл мало заинтересован в выгодных Украине компромиссах, а его манеру ведения переговоров называют достаточно жесткой.

Две недели назад Дрисколл должен был второй раз посетить Киев, но визит не состоялся. Как и поездка министра армии США в Париж на переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Наша делегация была удивлена", – рассказал украинский чиновник на условиях анонимности.

По его мнению, Дрисколлу просто "не разрешили приехать". В то же время представители Украины и Европы предполагают, что его отсутствие связано с более широкой борьбой за влияние на мирные переговоры.

"Дрисколла считают частью антиинтервенционистской группы влияния в переговорах под руководством вице-президента США Джей Ди Венса", — говорится в публикации.

В то же время заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли пока не подтверждает слухи об отстранении Дрисколла. По ее словам, он "помогал собирать обратную связь от украинцев для формирования соглашения".

Как сообщал портал "Комментарии", украинская делегация во главе с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым находилась в ноябре в столице ОАЭ Абу-Даби и проводила переговоры как с американскими, так и с российскими представителями. Переговоры с россиянами там также вел министр армии США Дэн Дрисколл.