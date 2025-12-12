У США відсторонили від переговорів щодо України важливого політика: що кажуть у Білому домі

Глава Пентагону Піт Гегсет відсторонив міністра армії США Дена Дрісколла від участі в переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

Міністр армії США Ден Дрісколл. Фото: з відкритих джерел

Саме Дрісколл наприкінці листопада побував у Києві, де представив українській стороні мирний план США. Про це пише The Telegraph.

За інформацією джерел видання, Дрісколла відсторонили від переговорів, оскільки міністр оборони США вирішив, що він "виходить за межі своїх повноважень".

"Було видно, що він проявляв надмірну активність, і його осадили", — сказав один зі співрозмовників видання.

За оцінками європейських дипломатів, Дрісколл мало зацікавлений у компромісах, які вигідні Україні, а його манеру ведення переговорів називають досить жорсткою.

Два тижні тому Дрісколл мав вдруге відвідати Київ, але візит не відбувся. Як і поїздка міністра армії США до Парижа на переговори президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона.

"Наша делегація була здивована", — розповів український чиновник на умовах анонімності.

На його думку, Дрісколлу просто "не дозволили приїхати". Водночас представники України та Європи припускають, що його відсутність пов'язана з ширшою боротьбою за вплив на мирні переговори.

"Дрісколла вважають частиною антиінтервенціоністської групи впливу в переговорах під керівництвом віцепрезидента США Джея Ді Венса", — йдеться у публікації.

Водночас заступник прессекретаря Білого дому Анна Келлі поки не підтверджує чутки про відсторонення Дрісколла. За її словами, він "допомагав збирати зворотний зв'язок від українців для формування угоди".

Як повідомляв портал "Коментарі", українська делегація на чолі з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим перебувала у листопаді в столиці ОАЕ Абу-Дабі й проводила переговори як з американськими, так і з російськими представниками. Перемовини з росіянами там також вів міністр армії США Ден Дрісколл.