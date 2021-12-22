В США ответили на обвинения Шойгу, рассказав, кто на самом деле стоит за провокациями на Донбассе

Представитель Пентагона Джон Кирби считает "ложной" информацию министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Вашингтон может планировать провокации на востоке Украины с применением химического оружия. Свое слово на этот счет также сказали в Госдепе США. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что за напряженностью на Донбассе стоит именно Россия, а не США или Украина, как считают в Москве. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт Пентагона.

Нед Прайс. Фото: из открытых источников

Джон Кирби дал понять, что комментировать заявление Шойгу нет смысла, поэтому ограничился коротким комментарием о том, что размышления главы Минобороны России ложные.

Нед Прайс был более категоричным в своем заявлении. Он заявил, что США в который раз призывают Россию прекратить применять провокационную и вражескую риторику, а лучше заняться тем, чтобы снять напряженность на украинском востоке. Такой шаг принесет много позитива и откроет возможность для конструктивного диалога.

В Госдепе подчеркнули, что заявления Москвы не соответствуют действительности и за всеми провокациями стоит именно Россия, не официальный Вашингтон или Киев.

Отметим, разговоры о химоружии на востоке Украины появились после заявления Сергея Шойгу о том, что российская разведка оперирует данными о том, что на Донбасс прибыло 120 американских военных-наемников, которые намерены применить в Украине химическое оружие, как провокацию.

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