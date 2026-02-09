В США ответили на заявление Зеленского о сроках завершения войны

Рубрики
Лиля Воробьева
Администрация Соединенных Штатов не устанавливает четкие сроки завершения войны России против Украины, зато делает акцент на скорейшем прекращении боевых действий.
Мэтью Витакер (фото из открытых источников)
По словам Зеленского, Россия может посылать сигналы Соединенным Штатам с призывом признать Крым российским, осознавая, что Украина никогда на это не согласится. Он подчеркнул, что Украина имеет влияние в европейском сегменте, а также страны, не являющиеся ее прямыми союзниками в войне, поддерживают принцип территориальной целостности.