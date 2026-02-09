logo

В США ответили на заявление Зеленского о сроках завершения войны

США стремятся достичь мирного соглашения и хотят скорейшего прекращения боевых действий, говорит Мэтью Витакер

9 февраля 2026, 21:25
Автор:
Лиля Воробьева

Администрация Соединенных Штатов не устанавливает четкие сроки завершения войны России против Украины, зато делает акцент на скорейшем прекращении боевых действий.

Мэтью Витакер (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский заявил, что Украина категорически выступает против любого "вознаграждения" России за совершенную военную агрессию и не будет рассматривать никаких договоренностей, предусматривающих изменение статуса временно оккупированного Крыма. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, Россия может посылать сигналы Соединенным Штатам с призывом признать Крым российским, осознавая, что Украина никогда на это не согласится. Он подчеркнул, что Украина имеет влияние в европейском сегменте, а также страны, не являющиеся ее прямыми союзниками в войне, поддерживают принцип территориальной целостности.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4089424-vasington-ne-visuvae-dedlajni-sodo-zaversenna-vijni-v-ukraini-posol-ssa-pri-nato.html
