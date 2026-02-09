У США відповіли на заяву Зеленського про терміни завершення війни

Рубрики
Лиля Воробьева
Адміністрація Сполучених Штатів не встановлює чітких строків завершення війни Росії проти України, натомість робить акцент на якнайшвидшому припиненні бойових дій.
Метью Вітакер (фото з відкритих джерел)
За словами Зеленського, Росія може надсилати сигнали Сполученим Штатам із закликом визнати Крим російським, усвідомлюючи, що Україна ніколи на це не погодиться. Він наголосив, що Україна має вплив у європейському сегменті, а навіть країни, які не є її прямими союзниками у війні, підтримують принцип територіальної цілісності.