У США відповіли на заяву Зеленського про терміни завершення війни

Адміністрація Сполучених Штатів не встановлює чітких строків завершення війни Росії проти України, натомість робить акцент на якнайшвидшому припиненні бойових дій.

Метью Вітакер (фото з відкритих джерел)

Володимир Зеленський заявив, що Україна категорично виступає проти будь-якого "винагородження" Росії за скоєну воєнну агресію та не розглядатиме жодних домовленостей, які передбачають зміну статусу тимчасово окупованого Криму. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, Росія може надсилати сигнали Сполученим Штатам із закликом визнати Крим російським, усвідомлюючи, що Україна ніколи на це не погодиться. Він наголосив, що Україна має вплив у європейському сегменті, а навіть країни, які не є її прямими союзниками у війні, підтримують принцип територіальної цілісності.

