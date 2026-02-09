logo_ukra

У США відповіли на заяву Зеленського про терміни завершення війни

США прагнуть досягти мирної угоди і хочуть якнайшвидшого припинення бойових дій, каже Метью Вітакер

9 лютого 2026, 21:25
Лиля Воробьева

 Адміністрація Сполучених Штатів не встановлює чітких строків завершення війни Росії проти України, натомість робить акцент на якнайшвидшому припиненні бойових дій.

У США відповіли на заяву Зеленського про терміни завершення війни

Метью Вітакер (фото з відкритих джерел)

Володимир Зеленський заявив, що Україна категорично виступає проти будь-якого "винагородження" Росії за скоєну воєнну агресію та не розглядатиме жодних домовленостей, які передбачають зміну статусу тимчасово окупованого Криму. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, Росія може надсилати сигнали Сполученим Штатам із закликом визнати Крим російським, усвідомлюючи, що Україна ніколи на це не погодиться. Він наголосив, що Україна має вплив у європейському сегменті, а навіть країни, які не є її прямими союзниками у війні, підтримують принцип територіальної цілісності.

 



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4089424-vasington-ne-visuvae-dedlajni-sodo-zaversenna-vijni-v-ukraini-posol-ssa-pri-nato.html
