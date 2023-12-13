logo

BTC/USD

41398.88

ETH/USD

2197.50

LTC/USD

72.25

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США ответили, почему не выделяют помощь Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В США ответили, почему не выделяют помощь Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал встречу с Владимиром Зеленским "хорошей"

сегодня, 00:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

США пока не могут выделить Украине большой пакет военной помощи, потому что якобы не четкой ясности в вопросе стратегии. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В США ответили, почему не выделяют помощь Украине

Майк Джонсон (фото из открытых источников)

Кроме того, он назвал встречу с президентом "хорошей" и подчеркнул, что народ Америки на одной стороне с Украиной в войне, которую развязал глава Кремля Владимир Путин.


По словам Джонсона, Белый дом якобы не предоставил информацию о стратегии, которая поможет Украине победить РФ в войне.

"То, что просит администрация Байдена — это дополнительные миллиарды долларов, без соответствующего надзора и понятной стратегии победы, и без ответов для американского народа. Также с первого дня я четко выразил, что первым условием является наша национальная безопасность прежде всего. Граница — это абсолютная катастрофа" , – заявил Джонсон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что лидер республиканцев после встречи с Зеленским рассказал , когда смогут утвердить помощь Украине. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что США не смогут утвердить помощь к Рождеству. По его словам, это "практически невозможно". Также он призвал Байдена активнее участвовать в переговорах, зашедших в тупик.

Лидер республиканской партии рассказал, что это невозможно, ведь сама процедура занимает больше времени. Также лидер республиканцев посетовал, что Белый дом не встречается лично с республиканцами для переговоров, а всю работу перевел на демократов в Сенате. По его мнению, "единственный способ достичь соглашения" — это личное участие Байдена в зашедших в угол переговорах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!