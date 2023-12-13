В США ответили, почему не выделяют помощь Украине

США пока не могут выделить Украине большой пакет военной помощи, потому что якобы не четкой ясности в вопросе стратегии. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Майк Джонсон (фото из открытых источников)

Кроме того, он назвал встречу с президентом "хорошей" и подчеркнул, что народ Америки на одной стороне с Украиной в войне, которую развязал глава Кремля Владимир Путин.

По словам Джонсона, Белый дом якобы не предоставил информацию о стратегии, которая поможет Украине победить РФ в войне.

"То, что просит администрация Байдена — это дополнительные миллиарды долларов, без соответствующего надзора и понятной стратегии победы, и без ответов для американского народа. Также с первого дня я четко выразил, что первым условием является наша национальная безопасность прежде всего. Граница — это абсолютная катастрофа" , – заявил Джонсон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что лидер республиканцев после встречи с Зеленским рассказал , когда смогут утвердить помощь Украине. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что США не смогут утвердить помощь к Рождеству. По его словам, это "практически невозможно". Также он призвал Байдена активнее участвовать в переговорах, зашедших в тупик.

Лидер республиканской партии рассказал, что это невозможно, ведь сама процедура занимает больше времени. Также лидер республиканцев посетовал, что Белый дом не встречается лично с республиканцами для переговоров, а всю работу перевел на демократов в Сенате. По его мнению, "единственный способ достичь соглашения" — это личное участие Байдена в зашедших в угол переговорах.

