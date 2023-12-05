В США ответили, видят ли прогресс ВСУ на фронте

США видят, как украинские защитники борются и достигают прогресса в войне против российских вооруженных сил, прочно укрепившихся на позициях. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер

В Госдепе США отметили, что ситуация на поле боя тяжелая, но украинские силы продолжают добиваться прогресса. Миллер сообщил, что представители США обсуждали это с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во время встречи в Брюсселе на прошлой неделе.

Также в ведомстве выразили обеспокоенность по дополнительному финансированию для Украины.

"Именно поэтому госсекретарь присоединяется к президенту и другим членам администрации, призывая Конгресс действовать как можно быстрее", — заявил представитель Госдепа.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратится к американским сенаторам по защищенной видеоконференции. Разговор состоится на секретном брифинге. Владимир Зеленский должен проинформировать сенаторов о состоянии войны в Украине и необходимость дополнительной военной помощи. Разговор Зеленского и сенаторов состоится за день до того, как в Сенате планируется голосовать за выделение пакета 61 миллиарда долларов для Украины.

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