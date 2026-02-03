logo

В США озвучили крайне неожиданный сценарий прекращения войны в Украине: произошедшее
НОВОСТИ

В США озвучили крайне неожиданный сценарий прекращения войны в Украине: произошедшее

Грэм отмечает, что стратегия влияния не напрямую на Москву, а на государства, покупающие российскую нефть и фактически спонсирующие войну, постепенно начинает работать.

3 февраля 2026, 09:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил поддержку решению Индии отказаться от закупки российской нефти, отметив, что такой шаг усиливает экономическое давление на Москву и уменьшает финансовые ресурсы, используемые Кремлем для продолжения войны в Украине. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в социальных сетях.

В США озвучили крайне неожиданный сценарий прекращения войны в Украине: произошедшее

Фото: из открытых источников

По словам Грэма, снижение доходов от продажи энергоносителей создает дополнительные стимулы для российского руководства пересмотреть свою позицию и рассмотреть возможность переговоров. Сенатор подчеркнул, что именно экономическое давление на страны-покупатели российской нефти, а не на Москву напрямую начинает давать результат.

"Индия своей позицией продемонстрировала зрелость и ответственность. Надеюсь, что другие крупные государства, которые сейчас закупают российскую нефть, будут следовать ее примеру. Путин сможет сесть за стол переговоров только тогда, когда экономическое давление станет значимым и ощутимым. Мы еще не достигли этого момента, но действия Индии приблизятся". написал Грэм.

Сенатор также положительно оценил подход бывшего президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, отметив, что стратегия давления через страны-потребители российской нефти постепенно показывает эффективность.

Ранее Трамп сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупку российской нефти и увеличить закупки в США и Венесуэле. По словам Трампа, он лично обсуждал этот вопрос с Моди, которого назвал "одним из самых влиятельных и уважаемых лидеров". Кроме того, президент США отмечал, что Индия также станет закупать нефть у Венесуэлы, а Китай призвал заключить аналогичное соглашение.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска не прекращают комбинированных атак по Киеву и населенным пунктам Киевской области, направляя удары по гражданским общинам и важным объектам инфраструктуры. О текущей ситуации безопасности сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

 



