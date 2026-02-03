У США озвучили вкрай несподіваний сценарій припинення війни в Україні: що відбулося

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив підтримку рішенню Індії відмовитися від закупівлі російської нафти, зазначивши, що такий крок посилює економічний тиск на Москву та зменшує фінансові ресурси, які Кремль використовує для продовження війни в Україні. Про це політик повідомив у своєму акаунті в соціальних мережах.

Фото: з відкритих джерел

За словами Грема, зниження доходів від продажу енергоносіїв створює додаткові стимули для російського керівництва переглянути свою позицію та розглянути можливість переговорів. Сенатор підкреслив, що саме економічний тиск на країни-покупці російської нафти, а не на Москву безпосередньо, починає давати результат.

"Індія своєю позицією продемонструвала зрілість і відповідальність. Сподіваюся, що інші великі держави, які наразі закуповують російську нафту, наслідуватимуть її приклад. Путін зможе сісти за стіл переговорів тільки тоді, коли економічний тиск стане значущим і відчутним. Ми ще не досягли цього моменту, але дії Індії наближають нас до нього. Пора зупинити кровопролиття в Україні", — написав Грем.

Сенатор також позитивно оцінив підхід колишнього президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, зазначивши, що стратегія тиску через країни-споживачі російської нафти поступово показує ефективність.

Раніше Трамп повідомляв, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити купівлю російської нафти та збільшити закупівлі у Сполучених Штатах і Венесуелі. За словами Трампа, він особисто обговорював це питання з Моді, якого назвав "одним із найвпливовіших і шанованих лідерів". Крім того, президент США зазначав, що Індія також почне закуповувати нафту у Венесуели, а Китай закликав укласти аналогічну угоду.

