НОВОСТИ

В США озвучили новое срочное условие для завершения войны в Украине: детали

Республиканец Линдси Грэмм заявил, что Трамп стремится "достойно и справедливо" завершить кровопролитие.

16 января 2026, 09:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Соединенные Штаты не стремятся завершить войну в Украине путем, который выглядел бы как вознаграждение для агрессора. Такую позицию высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм в социальной сети Х.

По его словам, бывший президент США Дональд Трамп намерен "достойно и справедливо" положить конец "кровавой бойне в Украине", чего не смогли достичь его предшественники — Барак Обама и Джо Байден.

"Любое соглашение о безопасности в рамках прекращения конфликта в Украине должно пройти рассмотрение в Конгрессе. Я пристально следил за деталями. Главное сейчас – достичь договоренности, которая не позволит будущим агрессорам легко совершать подобные вторжения, чего не удалось сделать Обаме и Байдену", – отметил сенатор.

Грэм подчеркнул, что в ближайшее время полностью изгнать российские войска из Украины не удастся, и поэтому завершение войны должно быть организовано так, чтобы агрессор не получил никаких преимуществ.

"О возможных обменах территориями: я реалист и понимаю, что в ближайшее время российских солдат не удастся выгнать из Украины. В то же время, мы не можем завершить конфликт таким образом, чтобы это выглядело как вознаграждение для агрессора", — добавил Грэм.

Ранее Трамп заявил, что затяжка войны в Украине связана с действиями президента Украины Владимира Зеленского, а не российского лидера Владимира Путина.

"Я считаю, что Путин готов заключить соглашение", — сказал Трамп. На вопрос, почему переговоры под руководством США пока не смогли завершить самый сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой, он ответил: "Причина — Зеленский. Мы должны убедить его поддержать соглашение".

Как уже писали "Комментарии", Великобритания объявила о выделении 20 млн. фунтов стерлингов, что составляет примерно 27 миллионов долларов США, на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры Украины после многочисленных атак России на энергетический сектор. Финансирование направлено на обеспечение стабильных поставок электроэнергии и тепла для миллионов украинцев в сложных зимних условиях.





