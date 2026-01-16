У США озвучили нову термінову умову для завершення війни в Україні: деталі

Сполучені Штати не прагнуть завершити війну в Україні шляхом, який би виглядав як винагорода для агресора. Таку позицію висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соціальній мережі Х.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, колишній президент США Дональд Трамп має намір "гідно та справедливо" покласти край "кривавій бійнi в Україні", чого не змогли досягти його попередники — Барак Обама та Джо Байден.

"Будь-яка угода про безпеку у межах припинення конфлікту в Україні повинна пройти розгляд у Конгресі. Я уважно стежив за деталями. Головне зараз — досягти домовленості, яка не дозволить майбутнім агресорам легко вчиняти подібні вторгнення, чого не вдалося зробити Обамі та Байдену", — зазначив сенатор.

Грем підкреслив, що найближчим часом повністю вигнати російські війська з України не вдасться, і тому завершення війни повинно бути організоване так, щоб агресор не отримав жодних переваг.

"Щодо можливих обмінів територіями: я реаліст і розумію, що найближчим часом російських солдатів не вдасться вигнати з України. Водночас ми не можемо завершити конфлікт таким чином, щоб це виглядало як винагорода для агресора", — додав Грем.

Раніше Трамп заявив, що затягування війни в Україні пов’язане з діями президента України Володимира Зеленського, а не російського лідера Володимира Путіна.

"Я вважаю, що Путін готовий укласти угоду", — сказав Трамп. На запитання, чому переговори під керівництвом США поки не змогли завершити найбільший сухопутний конфлікт у Європі з часів Другої світової, він відповів: "Причина — Зеленський. Ми маємо переконати його підтримати угоду".

