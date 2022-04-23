В США озвучили прогноз войны в Украине на ближайшее время

Эксперты Американского Института изучения войны (ISW) озвучили прогноз развития ситуации в Украине на основе событий с 15 по 21 апреля. В частности, специалисты считают, что украинская и российская стороны вряд ли возобновят переговоры в ближайшие недели.

ВСУ - фото из открытых источников

Отмечается, что Украина и Россия в ожидании исхода продолжающегося наступления оккупационных войск на востоке нашего государства. По данным ISW, Киев, вероятно, считает, что Вооруженные силы Украины смогут отбросить российские войска на позиции, существовавшие до 24 февраля, и вряд ли будет вступать в переговоры до тех пор, пока такой исход не произойдет или станет значительно менее вероятным.

Американские специалисты считают, что в Кремле все чаще описывают войну в Украине как войну с Североатлантическим Альянсом (НАТО) для внутренней российской аудитории, чтобы объяснить более медленные операции, чем предполагалось, и потери среди своих военных.

В ISW отмечают, что в Кремле, вероятно, намереваются создать несколько прокси-государств на временно оккупированных южных территориях Украины, чтобы реализовать условия для требования постоянного контроля над этими регионами.

Правительство России не в состоянии сдержать расширение НАТО, а также нарушить сотрудничество Украины и Запада в военном секторе.

В Американском Институте изучения войны также отмечают малую вероятность применения тактического ядерного оружия РФ в Украине на данном этапе войны.

Отметим, что по данным разведки Британии, украинские военные успешно контратакуют российских оккупантов, поэтому за последние 24 часа враг не добился значительного продвижения. По прошествии двух месяцев войны РФ так и не удалось установить контроль над воздушным пространством ни в одном регионе нашей страны.

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