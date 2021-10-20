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В США пассажиры спаслись из самолета, который охватило пламя

Пожарные тушили пожар несколько часов

сегодня, 15:20
Автор:

Козлова Альбіна

В США пассажиры спаслись из самолета, который охватило пламя

Самолет сгорел полностью, фото Fox5 DC

Одна из авиакатастроф произошла в США 19 октября утром. С места происшествия госпитализировали двух людей с травмами. Все пассажиры самолета MD-87 остались в живых несмотря на то, что борт сгорел дотла. Об этом сообщает издание Fox5dc.

Пассажирам самолета повезло, что борт не поднялся в воздух, а начал гореть на земле. Поэтому люди успели спастись из горящего пассажирского самолета. Происшествие случилось в округе Уоллер, что находится в штате Техас.

Пламя, охватившее самолет, и клубы черного дыма были видны за несколько миль. Известно, что в Федеральной авиационной администрации рассказали, что воздушное судно протаранило забор и загорелось в поле за пределами аэропорта. Самолет должен был взлететь из аэропорта Хьюстона в Бостон.

По данным операторов, на борту самолета, который поехал на поле, неподалеку от перекрестка Мортон-роуд, был 21 пассажир. На место вызвали пожарных и "скорую". Два человека с травмами доставили в больницу Мемориал Германа.

Пожарные длительное время продолжали тушить пожар у аэродромной полосы Хенриксен. Также на место прибыли работники Управления по чрезвычайным ситуациям округа Уоллер и экстренные службы Уоллер-Харрис.

Сейчас Федеральное управление авиации и Национальный совет по безопасности транспорта проводят расследование.

Как сообщал портал "Комментарии", в Израиле мужчина упал с воздушного шара на автомобиль. Неподалеку от Афула разбился мужчина, упавший с высоты. Известно, что член экипажа повис на воздушном шаре. Однако несмотря на все попытки спасти его, 28-летний парень упал и разбился.



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Источник: https://www.fox5dc.com/news/plane-carrying-multiple-people-engulfed-in-flames-after-crashing-in-waller-county
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