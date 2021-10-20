В США пассажиры спаслись из самолета, который охватило пламя

BTC/USD
65638.96
ETH/USD
3979.48
LTC/USD
195.11
USD/UAH
26.40
EUR/UAH
30.75
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Самолет сгорел полностью, фото Fox5 DC
Одна из авиакатастроф произошла в США 19 октября утром. С места происшествия госпитализировали двух людей с травмами. Все пассажиры самолета MD-87 остались в живых несмотря на то, что борт сгорел дотла. Об этом сообщает издание Fox5dc.
Пассажирам самолета повезло, что борт не поднялся в воздух, а начал гореть на земле. Поэтому люди успели спастись из горящего пассажирского самолета. Происшествие случилось в округе Уоллер, что находится в штате Техас.
Пламя, охватившее самолет, и клубы черного дыма были видны за несколько миль. Известно, что в Федеральной авиационной администрации рассказали, что воздушное судно протаранило забор и загорелось в поле за пределами аэропорта. Самолет должен был взлететь из аэропорта Хьюстона в Бостон.
По данным операторов, на борту самолета, который поехал на поле, неподалеку от перекрестка Мортон-роуд, был 21 пассажир. На место вызвали пожарных и "скорую". Два человека с травмами доставили в больницу Мемориал Германа.
Пожарные длительное время продолжали тушить пожар у аэродромной полосы Хенриксен. Также на место прибыли работники Управления по чрезвычайным ситуациям округа Уоллер и экстренные службы Уоллер-Харрис.
Сейчас Федеральное управление авиации и Национальный совет по безопасности транспорта проводят расследование.
Как сообщал портал "Комментарии", в Израиле мужчина упал с воздушного шара на автомобиль. Неподалеку от Афула разбился мужчина, упавший с высоты. Известно, что член экипажа повис на воздушном шаре. Однако несмотря на все попытки спасти его, 28-летний парень упал и разбился.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости