В США первого вакцинировали медика

Глава Овального кабинета Дональд Трамп сегодня выступил с речью и заявил, что уже вакцинировали от коронавируса первого человека. Им оказался сотрудник медицинских служб.

ФОТО: Из открытых источников

Как написал американский президент в Твиттере.

"Первая вакцина введена. Поздравляю США! Поздравляю МИР!", — написал он.

Сегодня в Америке началась массовая вакцинация, вакцину одобрили компаний BioNTech и Pfizer. В США на сегодня зафиксировано 16 737 267 случаев заражения, из них 306 459 смертей. В начале декабря Британия первее всех стран одобрила вакцину Pfizer, заявил, что с 8 декабря врачи страны начали вакцинацию населения.

Кроме того, как пишет издание Global News, в Канаде сегодня тоже стартовала вакцинация населения от коронавируса. По словам местных чиновников, сиделка Анита Киданжен, которая работает в доме престарелых в Торонто, стала первым человеком в Канаде, которая вне клинических испытаний получила прививку вакцины.

Женщина входила в пятерку группы, на которых испытали вакцину. Все они жители дома престарелых. Как пишет издание, скоро начнется вакцинация и в Квебеке. А, например, в Испании, не сильно спешат вакцинироваться до новогодних праздников. Власти страны заявили, что планируют начать вакцинацию в начале января. Как отметили власти, что вакцин "хватит для каждого", но вакцинация будет проходить постепенно.

"У нас все готово для того, чтобы как только прибудут первые дозы, могла начинаться вакцинация — со всеми необходимыми гарантиями", — отметил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла.

Напомним, "Комментарии" писали, что вакцина от коронавирусной болезни появится на аптечных прилавках Украины не раньше осени 2021 года. 8 млн доз — именно столько вакцины Украины заказала в первой части заявки в мировой инициативы COVAX. Этого количества хватит, чтобы сделать прививку 4 млн человек. Вторую часть заявки подадут 14 декабря 2020 года.







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