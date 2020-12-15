В США первого вакцинировали медика

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Ольга Чародий
Глава Овального кабинета
Дональд Трамп сегодня выступил с речью
и заявил, что уже вакцинировали
от коронавируса первого человека.
Им оказался сотрудник медицинских служб.
ФОТО: Из открытых источников
Как написал американский президент в Твиттере.
Сегодня в Америке началась массовая вакцинация, вакцину одобрили компаний BioNTech и Pfizer. В США на сегодня зафиксировано 16 737 267 случаев заражения, из них 306 459 смертей. В начале декабря Британия первее всех стран одобрила вакцину Pfizer, заявил, что с 8 декабря врачи страны начали вакцинацию населения.
Кроме того, как пишет издание Global News, в Канаде сегодня тоже стартовала вакцинация населения от коронавируса. По словам местных чиновников, сиделка Анита Киданжен, которая работает в доме престарелых в Торонто, стала первым человеком в Канаде, которая вне клинических испытаний получила прививку вакцины.
Женщина входила в пятерку группы, на которых испытали вакцину. Все они жители дома престарелых. Как пишет издание, скоро начнется вакцинация и в Квебеке. А, например, в Испании, не сильно спешат вакцинироваться до новогодних праздников. Власти страны заявили, что планируют начать вакцинацию в начале января. Как отметили власти, что вакцин "хватит для каждого", но вакцинация будет проходить постепенно.
Напомним, "Комментарии" писали, что вакцина от коронавирусной болезни появится на аптечных прилавках Украины не раньше осени 2021 года. 8 млн доз — именно столько вакцины Украины заказала в первой части заявки в мировой инициативы COVAX. Этого количества хватит, чтобы сделать прививку 4 млн человек. Вторую часть заявки подадут 14 декабря 2020 года.
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