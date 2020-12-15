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В США первого вакцинировали медика

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая в Соединенных Штатах прививка от коронавируса COVID-19 уже сделана.

сегодня, 00:49
Автор:

Ольга Чародий

Глава Овального кабинета Дональд Трамп сегодня выступил с речью  и  заявил, что уже  вакцинировали  от коронавируса  первого человека. Им оказался сотрудник медицинских служб.

В США первого вакцинировали медика

ФОТО: Из открытых источников

Как  написал американский президент в Твиттере.

"Первая вакцина введена. Поздравляю США! Поздравляю МИР!", — написал он.

Сегодня в Америке началась массовая вакцинация, вакцину  одобрили компаний  BioNTech и Pfizer. В США на сегодня зафиксировано 16 737 267 случаев заражения, из них 306 459 смертей. В начале  декабря Британия первее всех стран одобрила вакцину Pfizer,  заявил, что с 8  декабря врачи страны  начали вакцинацию населения.

Кроме того, как пишет издание Global News, в Канаде сегодня тоже стартовала  вакцинация населения от коронавируса.  По словам местных чиновников, сиделка Анита Киданжен, которая работает в доме престарелых в Торонто, стала первым человеком в Канаде, которая вне клинических испытаний получила прививку вакцины.

Женщина входила в пятерку  группы, на которых  испытали вакцину. Все  они  жители  дома престарелых. Как пишет издание, скоро начнется вакцинация и в Квебеке. А, например, в Испании, не сильно спешат вакцинироваться до новогодних праздников. Власти  страны  заявили, что планируют начать вакцинацию в начале января. Как  отметили власти, что вакцин "хватит для каждого", но вакцинация будет проходить постепенно.

"У нас все готово для того, чтобы как только прибудут первые дозы, могла начинаться вакцинация — со всеми необходимыми гарантиями", — отметил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла. 

Напомним, "Комментарии" писали, что вакцина от коронавирусной болезни появится на аптечных прилавках Украины не раньше осени 2021 года. 8 млн доз — именно столько вакцины Украины заказала в первой части заявки в мировой инициативы COVAX. Этого количества хватит, чтобы сделать прививку 4 млн человек. Вторую часть заявки подадут 14 декабря 2020 года.



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Источник: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1338490171801661441
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