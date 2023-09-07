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В США подали в суд на Трампа: политик может лишиться права на участие в президентских выборах

Главный фаворит от Республиканской партии Дональд Трамп может быть дисквалифицирован от участия в выборах президента США.

сегодня, 12:12
Автор:
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Slava Kot
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Группа "Граждане за ответственность и этику" (CREW) подала в суд на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Организация утверждает, что Трамп нарушил конституцию и должен быть лишен права участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В США подали в суд на Трампа: политик может лишиться права на участие в президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

CREW опираются на 14 правку третьей главы Конституции США, где указано, что человек участвовавший в восстании или оказывавший помощь в его проведении не может быть кандидатом в президенты США. CREW утверждает, что Трамп был причастен к нападению на Капитолий в 2021 году.


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"Суть состоит в том, что Дональд Трамп принимал участие в восстании и оказывал помощь другим, принимавшим участие в таком процессе", — цитирует слова The Guardian двух ученых-юристов, подробно описавших нарушение Трампа в 126-страничной статье.

Таким образом, это наиболее реальный фактор, который может лишить бывшего президента США права участия в выборах. Сам Трамп отвергает обвинения, утверждая, что таким образом его пытаются отстранить от выборов.

"Почти все ученые-юристы высказали мнение о том, что 14-я поправка не имеет никакой правовой основы или статуса относительно предстоящих президентских выборов 2024 года", — заявил Трамп и добавил, что это трюк, который используют его конкуренты, чтобы украсть выборы.

Интересно, что CREW в прошлом году успешно уволили комиссара округа Нью-Мексико Коуи Гриффина, участвовавшего в беспорядках связанных с нападением на Капитолий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский политик Дональд Трамп может получить запрет на участие в выборах президента США из-за штурма Капитолия.

Также "Комментарии" писали о Трампе, призвавшем США прекратить поддерживать Украину в войне против России.



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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2023/sep/06/watchdog-group-sues-remove-trump-2024-election
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