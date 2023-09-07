Группа "Граждане за ответственность и этику" (CREW) подала в суд на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Организация утверждает, что Трамп нарушил конституцию и должен быть лишен права участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

CREW опираются на 14 правку третьей главы Конституции США, где указано, что человек участвовавший в восстании или оказывавший помощь в его проведении не может быть кандидатом в президенты США. CREW утверждает, что Трамп был причастен к нападению на Капитолий в 2021 году.

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"Суть состоит в том, что Дональд Трамп принимал участие в восстании и оказывал помощь другим, принимавшим участие в таком процессе", — цитирует слова The Guardian двух ученых-юристов, подробно описавших нарушение Трампа в 126-страничной статье.

Таким образом, это наиболее реальный фактор, который может лишить бывшего президента США права участия в выборах. Сам Трамп отвергает обвинения, утверждая, что таким образом его пытаются отстранить от выборов.

"Почти все ученые-юристы высказали мнение о том, что 14-я поправка не имеет никакой правовой основы или статуса относительно предстоящих президентских выборов 2024 года", — заявил Трамп и добавил, что это трюк, который используют его конкуренты, чтобы украсть выборы.

Интересно, что CREW в прошлом году успешно уволили комиссара округа Нью-Мексико Коуи Гриффина, участвовавшего в беспорядках связанных с нападением на Капитолий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский политик Дональд Трамп может получить запрет на участие в выборах президента США из-за штурма Капитолия.

Также "Комментарии" писали о Трампе, призвавшем США прекратить поддерживать Украину в войне против России.