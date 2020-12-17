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В США после вакцинации госпитализировали сотрудницу медицинского учреждения

Причиной этому стала аллергическая реакция организма на препарат

сегодня, 08:09
Автор:

Дмитрий Симоненко

В США после вакцинации госпитализировали сотрудницу медицинского учреждения. В штате Аляска после вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 госпитализировали медицинскую работницу. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В США после вакцинации госпитализировали сотрудницу медицинского учреждения

Отмечается, что медик получила прививку вакциной компаний BioNTech и Pfizer. Однако, уже во вторник у нее ухудшилось самочувствие, что привело к немедленной госпитализации. По предварительной информации, причиной этому стала аллергическая реакция организма на препарат. Ранее у женщины никогда не случалось аллергических реакций на медицинские препараты. В то же время в больнице состояние пациентки оценили как стабильное.

Отмечается, что через 10 минут после вакцинации у несчастной женщины началась анафилактическая реакция вместе с покраснением и одышкой. По словам врачей реакция утихла очень быстро после того, как пациентке было предоставлено лечение эпинефрином.

Благодаря стабильному состоянию уже через день пострадавшую планируется выписать.

Чиновники и ученые заинтересованы в изучении этого случая.

К слову, недавно похожая реакция на вакцину была в двух других медработников, получивших прививки в Великобритании на прошлой неделе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине за последнюю неделю на острое респираторное вирусное заболевание заразились более сто восемьдесят три тысячи человек, а за все время эпидемиологического сезона переболели почти пять процентов населения страны.

Кроме того, портал стало известно, что ВОЗ заявила о риске новой волны COVID-19 в Европе — в организации назвали сроки и причины новой эпидемии.




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Источник: https://www.nytimes.com/2020/12/16/health/covid-pfizer-vaccine-allergic-reaction.html
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