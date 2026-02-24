logo

Главная Новости Мир США В США потребовали немедленно "убрать Трампа": детали громкого обвинения
НОВОСТИ

В США потребовали немедленно "убрать Трампа": детали громкого обвинения

Во время эфира подкаста на телеканале MSNBC Роберт Де Ниро эмоционально высказался по поводу американской политики

24 февраля 2026, 12:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Голливудский актер и режиссер Роберт Де Ниро снова публично резко высказался о президенте США Дональде Трампе, назвав его "идиотом" и заявив, что он наносит вред стране. По сообщению The Independent, во время участия в подкасте The Best People with Nicolle Wallace на телеканале MSNBC Де Ниро рассказал о современной политической ситуации в Америке и угрозах, которые, по его мнению, несет действующая администрация.

В США потребовали немедленно "убрать Трампа": детали громкого обвинения

Фото: из открытых источников

Актер подчеркнул, что Трамп представляет серьезную угрозу для государства, и выразил мнение, что его "нужно избавиться". Он также обратил внимание на сторонников движения MAGA, отметив, что они ведут себя так, будто только они "настоящие американцы". "Я не хочу, чтобы все ходили с флагами MAGA и американскими флагами, будто они едины. Мы тоже американцы", — подчеркнул Де Ниро, призывая к большему равенству и уважению всех граждан.

Издание напоминает, что это не первый случай, когда Де Ниро остро критикует Трампа. Ранее он уже называл его "филистимским президентом Америки" во время выступления на Каннском кинофестивале. Актер известен своей активной гражданской позицией и часто использует публичные площадки для выражения своей критики по поводу политики и действий администрации Трампа.

Де Ниро считает, что президент США "не сочувствует" и сознательно стремится "наносить людям боль". Его заявление стало еще одним примером того, как известные деятели культуры активно участвуют в гражданском диалоге и высказывают свое мнение о политическом курсе страны. Комментарии Де Ниро вызвали резонанс у медиа и среди зрителей, подтверждая, что тема политического влияния знаменитостей остается актуальной в современном обществе.

Как уже писали "Комментарии", президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину обернулось для Кремля одновременно тремя поражениями: военным, экономическим и стратегическим. На своей странице в соцсети Х он подчеркнул, что война, которую Россия надеялась быстро выиграть, действительно укрепила НАТО, объединила европейские государства и показала ограниченность имперских амбиций Москвы.



