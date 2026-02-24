В США потребовали немедленно "убрать Трампа": детали громкого обвинения

Голливудский актер и режиссер Роберт Де Ниро снова публично резко высказался о президенте США Дональде Трампе, назвав его "идиотом" и заявив, что он наносит вред стране. По сообщению The Independent, во время участия в подкасте The Best People with Nicolle Wallace на телеканале MSNBC Де Ниро рассказал о современной политической ситуации в Америке и угрозах, которые, по его мнению, несет действующая администрация.

Актер подчеркнул, что Трамп представляет серьезную угрозу для государства, и выразил мнение, что его "нужно избавиться". Он также обратил внимание на сторонников движения MAGA, отметив, что они ведут себя так, будто только они "настоящие американцы". "Я не хочу, чтобы все ходили с флагами MAGA и американскими флагами, будто они едины. Мы тоже американцы", — подчеркнул Де Ниро, призывая к большему равенству и уважению всех граждан.

Издание напоминает, что это не первый случай, когда Де Ниро остро критикует Трампа. Ранее он уже называл его "филистимским президентом Америки" во время выступления на Каннском кинофестивале. Актер известен своей активной гражданской позицией и часто использует публичные площадки для выражения своей критики по поводу политики и действий администрации Трампа.

Де Ниро считает, что президент США "не сочувствует" и сознательно стремится "наносить людям боль". Его заявление стало еще одним примером того, как известные деятели культуры активно участвуют в гражданском диалоге и высказывают свое мнение о политическом курсе страны. Комментарии Де Ниро вызвали резонанс у медиа и среди зрителей, подтверждая, что тема политического влияния знаменитостей остается актуальной в современном обществе.

