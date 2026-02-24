Голлівудський актор і режисер Роберт Де Ніро знову публічно різко висловився про президента США Дональда Трампа, назвавши його "ідіотом" і заявивши, що він завдає шкоди країні. За повідомленням The Independent, під час участі в подкасті The Best People with Nicolle Wallace на телеканалі MSNBC Де Ніро емоційно розповів про сучасну політичну ситуацію в Америці та загрози, які, на його думку, несе чинна адміністрація.

Фото: з відкритих джерел

Актор наголосив, що Трамп становить серйозну загрозу для держави, і висловив думку, що його "потрібно позбутися". Він також звернув увагу на прихильників руху MAGA, зазначивши, що вони поводяться так, ніби лише вони є "справжніми американцями". "Я не хочу, щоб усі ходили з прапорами MAGA і американськими прапорами, ніби вони єдині. Ми теж американці", — підкреслив Де Ніро, закликаючи до більшої рівності та поваги до всіх громадян.

Видання нагадує, що це не перший випадок, коли Де Ніро гостро критикує Трампа. Раніше він уже називав його "філістимським президентом Америки" під час виступу на Каннському кінофестивалі. Актор відомий своєю активною громадянською позицією та часто використовує публічні майданчики для висловлення своєї критики щодо політики та дій адміністрації Трампа.

Де Ніро вважає, що президент США "не має співчуття" і свідомо прагне "завдавати людям болю". Його заява стала ще одним прикладом того, як відомі діячі культури беруть активну участь у громадянському діалозі та висловлюють свою думку про політичний курс країни. Коментарі Де Ніро викликали резонанс у медіа та серед глядачів, підтверджуючи, що тема політичного впливу знаменитостей залишається актуальною в сучасному суспільстві.

Як вже писали "Коментарі", президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну обернулося для Кремля одночасно трьома поразками: військовою, економічною та стратегічною. На своїй сторінці у соцмережі Х він підкреслив, що війна, яку Росія сподівалася швидко виграти, насправді зміцнила НАТО, об’єднала європейські держави і показала обмеженість імперських амбіцій Москви.