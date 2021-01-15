В США потребовали отозвать сотни тысяч автомобилей Tesla

Популярные электромобили Tesla могут получить серьезный удар по репутации. Некоторые из составляющих автомобиля не соответствуют требованиям безопасности. Такой вывод сделали специалисты из Национальной администрации безопасности дорожного движения.

Tesla Model S / фото ru.wikipedia.org

Так, эксперты по безопасности попросили компанию Tesla отозвать 158 тысяч автомобилей. Причиной стали отказы мультимедийного блока управления, из-за чего перестали работать сенсорные дисплеи. Перебои в работе блока ведут к отказу систем защиты от обледенения, звуковых сигналов и ухудшают работу автопилота.

Отметим, что внезапные отказы микроконтроллеров достаточно долго обсуждаются на специализированных форумах в интернете. Многие пользователи сходятся во мнении, что перебои в работе наступают тогда, когда флеш-память электрокара полностью заполняется. Специалисты видят только один выход из ситуации — физическая замена оборудования. Данные проблемы замечены на моделях Model S, выпущенные в период с 2012 по 2018 год, а также внедорожники Model X – с 2016-го по 2018 годы.

В Tesla не ответили на запрос о комментарии. Однако компания подтвердила NHTSA, что с учетом ограниченной емкости памяти все устройства неизбежно выйдут из строя.

Вслед за этим Агентство по безопасности на дорогах США высказало официальное требование, чтобы Tesla инициировала отзыв и уведомила всех владельцев, покупателей и дилеров рассматриваемых автомобилей об этом дефекте безопасности и предоставила правовую защиту пользователям.

Как сообщал портал "Комментарии", агентство по безопасности дорожного движения правительства США расследует жалобы на отказ подвески почти 115000 электромобилей Tesla. Национальное управление безопасности дорожного движения заявляет, что поступило 43 жалобы на то, что рычаги возле шаровых шарниров могут выйти из строя, что приведет к соприкосновению между шиной и подкладкой колеса.

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