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В США появился кандидат в президенты, который будет настаивать на том, чтобы страна вышла из НАТО

По информации Politico, кандидат в президенты США Рамасвами хочет, чтобы страна вышла из НАТО

сегодня, 12:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами хочет, чтобы страна вышла из НАТО. Как передает портал "Комментарии" об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

В США появился кандидат в президенты, который будет настаивать на том, чтобы страна вышла из НАТО

Вивек Рамасвами. Фото: из открытых источников

Издание со ссылкой на информированные источники отмечает, что Рамасвами заявил разным группам экспертов и сторонников о желании вывести США из НАТО. Politico предполагает, что республиканец может пойти на такой шаг, если станет президентом.

Еще в октябре Рамасвами в интервью Politico назвал идею выхода США из НАТО разумной, но не поддержал ее открыто. Он также предполагал, что пора вывести Соединенные Штаты из ООН.

Пресс-секретарь кампании Рамасвами Триша Маклафлин отказалась прямо комментировать, что республиканец будет делать с НАТО, но не отрицала позицию кандидата.

"Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют своих военных инвестиционных обязательств, и при необходимости переоценит нашу собственную поддержку. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны безосновательно увеличил риск большого конфликта с Россией", — сказала спикер.

Стоит добавить, что Рамасвами не единственный кандидат в президенты США, заговоривший о выходе страны из НАТО. Перед этим подобное заявление сделал бывший президент, республиканец Дональд Трамп.

Издание отмечает, что выход США из НАТО может стать началом крупнейшего трансатлантического кризиса за последние десятилетия, что приведет к вопросам, способен ли Вашингтон поддерживать союзников, а также сделать невозможным способность НАТО выступать сдерживающей силой против России.

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Источник: https://www.politico.com/news/2024/01/05/ramaswamy-wants-the-us-out-of-nato-00134068
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