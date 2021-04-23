В США поймали банду, похитившую из украинских банков ценностей на 170 млн гривен

В США разоблачили банду, члены которой похитили из банковских сейфов в Украине имущество более чем на 30 миллионов. Как сообщили в Национальной полиции Украины, только в 2015—2016 годах их жертвами стал 51 человек, которые лишились имущества на почти 170 миллионов гривен.

Участники преступной организации (фото из открытых источников)

Участники преступной организации, в т. ч. трое лиц с двойным гражданством Украины и США, легализовали похищенное путем приобретения движимого и недвижимого имущества на территории Украины и США, оформив его и на своих родственников.

В апреле по результатам международного сотрудничества, которое длилось более трех лет, Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за "отмывание" на территории страны преступных доходов. Теперь им грозит 20 лет лишения свободы только на территории США.

Отмечается, что для разоблачения и задержания злоумышленников украинские полицейские в течение трех лет сотрудничали с правоохранителями нескольких стран, в частности США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.

Напомним, доля контрабандных сигарет на рынке Украине постоянно растет, а нелегальная продукция помогает развиваться теневой экономике и стимулирует коррупцию. Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич рассказал, что мешает решить эту проблему. Аналитик говорит, что простых решений в борьбе с контрабандой сигарет нет, потому что имеется несколько составляющих проблемы. "Есть контрабанда сигарет из Украины. Это — колоссальные объемы, — уверят Игорь Тышкевич. — Только на табачных акцизах и налогах ЕС в 2018 году терял около 10 млрд евро, в 2019-м – порядка 12-13 млрд евро. Из этого количества около 10% — это украинская контрабанда".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, что табачный рынок Украины перенасыщен "черной" и "серой" продукцией.

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