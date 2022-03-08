В США предлагают частично закрыть небо в Украине: что известно

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Козлова Альбіна
В США представители политической элиты подписали письмо для администрации президента Джо Байдена с призывом к введению в ограниченную зону, где запрещены полеты. Об этом сообщает Politico.
Фото иллюстративное / Pixabay
Чтобы создать запретную для полетов зону, летчики НАТО должны были сначала уничтожить российскую противовоздушную оборону и нарушающие ее российские самолеты.
В субботу президент России заявлял, что будет рассматривать любую страну, которая объявит запретную для полетов зону, "как участника военного конфликта". Ранее Байден сообщал, что запретная для полетов зона начнет войну между НАТО и Россией.
В письме подписанты призывают к защите гуманитарных коридоров.
Подписанты подчеркивают, что это необходимо для защиты гражданского населения и преодоления гуманитарного кризиса и предотвращения дальнейшего обострения конфликта.
Американские СМИ заявляют, что члены Конгресса и чиновники Белого дома, Пентагона и Госдепартамента будут рассматривать это предложение 8 марта.
Как сообщал портал, Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу.
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