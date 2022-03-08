В США предлагают частично закрыть небо в Украине: что известно

В США представители политической элиты подписали письмо для администрации президента Джо Байдена с призывом к введению в ограниченную зону, где запрещены полеты. Об этом сообщает Politico.

Фото иллюстративное / Pixabay

Чтобы создать запретную для полетов зону, летчики НАТО должны были сначала уничтожить российскую противовоздушную оборону и нарушающие ее российские самолеты.

В субботу президент России заявлял, что будет рассматривать любую страну, которая объявит запретную для полетов зону, "как участника военного конфликта". Ранее Байден сообщал, что запретная для полетов зона начнет войну между НАТО и Россией.

В письме подписанты призывают к защите гуманитарных коридоров.

"Мы, нижеподписанные, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную зону запрета полетов над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, согласованных на переговорах между российскими и украинскими официальными лицами в четверг. Лидеры НАТО должны донести до российских официальных лиц, что они не стремятся к прямому столкновению с российскими силами, но они также должны четко дать понять, что они не будут поддерживать российские нападения на гражданские районы", — говорится в письме.

Подписанты подчеркивают, что это необходимо для защиты гражданского населения и преодоления гуманитарного кризиса и предотвращения дальнейшего обострения конфликта.



Президент Байден и генеральный секретарь НАТО заявили, что ни Соединенные Штаты, ни НАТО не будут сражаться с российскими войсками на территории Украины. Мы стремимся к тому, что американские и натовские самолеты закрыли небо над коридорами не в поисках конфронтации с Россией, а для предотвращения и сдерживания российских бомбардировок, которые приведут к массовым потерям среди украинцев", — говорится в тексте письма.

Американские СМИ заявляют, что члены Конгресса и чиновники Белого дома, Пентагона и Госдепартамента будут рассматривать это предложение 8 марта.

Как сообщал портал, Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!