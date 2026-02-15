В США предлагают Путину вручить приз "Человек года НАТО"

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм иронически предложил вручить российскому диктатору Владимиру Путин премию "Человек года НАТО". Как пояснил американский политик, главу Кремля предлагается наградить за то, что его агрессия против Украины сплотила НАТО и Конгресс США.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Линдси Грэм во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что действия Кремля сделали для единства американских законодателей больше, чем кто-либо другой.

"Путин сделал для объединения нас в Сенате больше, чем кто-либо другой в Америке. Я бы вручил ему награду "Человек года НАТО", если бы он пришел и получил ее", — сказал сенатор.

Грэм напомнил, что беспрецедентная консолидация Сената касается вопроса санкций против РФ. Речь идет о законопроекте, который Грэм подал вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Документ предусматривает 500% пошлины на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другое сырье. Эта инициатива имеет 85 соавторов, что, по его словам, "почти невозможно" для Сената.

Линдси Грэм также призвал усилить военную поддержку Киева, в частности, передать Украине ракеты "Томагавк". По его убеждению, жесткие экономические ограничения и военная помощь станут дополнительным рычагом давления на сотрудничающие с Москвой страны. Грэм также отметил, что хотя законопроект пока продвигается медленно, он рассчитывает на его принятие и поддержку со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский шокировал советом от США, который Украина получила перед вторжением России.

Также "Комментарии" писали, что Линдси Грэм предостерег от переговоров на условиях агрессора и призвал к решительным шагам.