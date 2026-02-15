У США пропонують Путіну вручити приз "Людина року НАТО"

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем іронічно запропонував вручити російському диктатору Володимиру Путін премію "Людина року НАТО". Як пояснив американський політик, очільника Кремля пропонується нагородити за те, що його агресія проти України згуртувала НАТО та Конгрес США.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що дії Кремля зробили для єдності американських законодавців більше, ніж будь-хто інший.

"Путін зробив для об'єднання нас у Сенаті більше, ніж будь-хто інший в Америці. Я б вручив йому нагороду "Людина року НАТО", якби він прийшов і отримав її", — сказав сенатор.

Грем нагадав, що безпрецедентна консолідація Сенату стосується питання санкцій проти РФ. Йдеться про законопроєкт, який Грем подав разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Документ передбачає 500% мита на імпорт товарів із країн, що купують російську нафту, газ, уран та іншу сировину. Ця ініціатива має 85 співавторів, що, за його словами, "майже неможливо" для Сенату.

Ліндсі Грем також закликав посилити військову підтримку Києва, зокрема передати Україні ракети "Томагавк". На його переконання, жорсткі економічні обмеження та військова допомога стануть додатковим важелем тиску на країни, що співпрацюють із Москвою. Грем також зазначив, що хоча законопроєкт поки що просувається повільно, він розраховує на його ухвалення та підтримку з боку президента США Дональда Трампа.

