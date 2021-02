В США придумали смешной челлендж в аномальные морозы (фото, видео)

Американцы решили не терять чувство юмора даже в сильные морозы и придумали забавный челлендж, который называется "FrozenPants" (Замороженные брюки). Об этом сообщается в Твиттер-аккаунте издания Reuters.

Погода в Америке: в США придумали челлендж в сильные морозы. Фото: internetua.com

Главная задача челленджа заключается в том, что люди оставляют одежду в общественных местах и фотографируют это. Из-за низких температур одежда замерзает и становится похожей на странных человечков.

Курьезные кадры уже успели заполонить ленты социальных сетей.

Больше снимков было сделано в штате Миннесота. Сейчас там аномальные морозы, доходящие до -25 градусов.

Одна из самых забавных сцен была сфотографирована в зоопарке в Иллинойсе. Там Кипер оставил свои вещи рядом с животными. Звери долго не могли узнать "замерзшего человека".

Chilly weather in Minneapolis freeze pants that seem to stand on its own pic.twitter.com/0aizJftGLE