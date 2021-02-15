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В США придумали смешной челлендж в аномальные морозы (фото, видео)

Морозы в некоторых регионах Америки достигают -25 градусов

сегодня, 15:40
Автор:

Кириєнко Анна

Американцы решили не терять чувство юмора даже в сильные морозы и придумали забавный челлендж, который называется "FrozenPants" (Замороженные брюки). Об этом сообщается в Твиттер-аккаунте издания Reuters.

В США придумали смешной челлендж в аномальные морозы (фото, видео)

Погода в Америке: в США придумали челлендж в сильные морозы. Фото: internetua.com

Главная задача челленджа заключается в том, что люди оставляют одежду в общественных местах и фотографируют это. Из-за низких температур одежда замерзает и становится похожей на странных человечков.

Курьезные кадры уже успели заполонить ленты социальных сетей.

Больше снимков было сделано в штате Миннесота. Сейчас там аномальные морозы, доходящие до -25 градусов.

В США придумали смешной челлендж в аномальные морозы (фото, видео) - фото 2
В США придумали смешной челлендж в аномальные морозы (фото, видео) - фото 3
В США придумали смешной челлендж в аномальные морозы (фото, видео) - фото 4

Одна из самых забавных сцен была сфотографирована в зоопарке в Иллинойсе. Там Кипер оставил свои вещи рядом с животными. Звери долго не могли узнать "замерзшего человека".


Напомним, что один из авторов легендарного мультсериала "Рик и Морти" Дэн Хармон сообщил, что работает над новым не менее интересным анимационным сериалом. Известно, что сценарист подписал контракт с компанией Fox Entertainment. В основу нового мультсериала легли греческие мифы. Каким будет новый мультисериал, читайте в нашем материале.

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Источник: https://twitter.com/Reuters/status/1360207022696747017?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1360207022696747017%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Finternetua.com%2Fkurez-dnya-v-ssha-pridumali-smeshnoi-csellendj-v-anomalnye-moroz
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