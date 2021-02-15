В США придумали смешной челлендж в аномальные морозы (фото, видео)

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Кириєнко Анна
Американцы решили не терять чувство юмора даже в сильные морозы и придумали забавный челлендж, который называется "FrozenPants" (Замороженные брюки). Об этом сообщается в Твиттер-аккаунте издания Reuters.
Погода в Америке: в США придумали челлендж в сильные морозы. Фото: internetua.com
Главная задача челленджа заключается в том, что люди оставляют одежду в общественных местах и фотографируют это. Из-за низких температур одежда замерзает и становится похожей на странных человечков.
Курьезные кадры уже успели заполонить ленты социальных сетей.
Больше снимков было сделано в штате Миннесота. Сейчас там аномальные морозы, доходящие до -25 градусов.
Одна из самых забавных сцен была сфотографирована в зоопарке в Иллинойсе. Там Кипер оставил свои вещи рядом с животными. Звери долго не могли узнать "замерзшего человека".
Напомним, что один из авторов легендарного мультсериала "Рик и Морти" Дэн Хармон сообщил, что работает над новым не менее интересным анимационным сериалом. Известно, что сценарист подписал контракт с компанией Fox Entertainment. В основу нового мультсериала легли греческие мифы. Каким будет новый мультисериал, читайте в нашем материале.
Chilly weather in Minneapolis freeze pants that seem to stand on its own pic.twitter.com/0aizJftGLE— Reuters (@Reuters) February 12, 2021
Также сайт "Комментарии" сообщает, что стюардесса украинской авиакомпании SkyUp Airlines учит фишкам и лайфхакам, которые помогут путешествовать с ограниченным бюджетом. В своем TikTok-аккаунте девушка рассказала, как сэкономить при покупке билетов на самолет и благодаря этому значительно уменьшить расходы во время отпуска или командировки. Подробности читайте здесь.
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