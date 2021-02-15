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Главная Новости Мир США Какие проблемы ждут Трампа после оправдания в процессе об импичменте
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Какие проблемы ждут Трампа после оправдания в процессе об импичменте

У экс-президента США осталось много юридических проблем

сегодня, 14:45
Автор:

Кириєнко Анна

Сенат США оправдал 45-го президента Дональда Трампа во втором историческом процессе об импичменте. Несмотря на эту победу политика, у него осталось много юридических проблем. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл подчеркнул, что для экс-президента все только начинается. Об этом сообщает издание Financial Times.

Какие проблемы ждут Трампа после оправдания в процессе об импичменте

Оправдание Трампа: какие проблемы в дальнейшем могут ожидать политика. Фото: republic.ru

По мнению сенаторов-республиканцев, бывшие президенты не застрахованы от ответственности. Поэтому совсем скоро Трампу могут угрожать судебные обвинения в штурме Капитолия шестого января.

Кроме того, некоторые юристы отмечают, что против Трампа уже ведется уголовное расследование на Манхэттене. Проблемы связанны с финансовыми операциями в его компании.

К тому же организация "Граждане за ответственность и этику" подала уголовную жалобу из-за телефонного звонка Трампа государственному секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру. Во время разговора Трамп потребовал от секретаря, чтобы тот любым способом нашел определенное количество голосов, чтобы одержать победу на президентских выборах.

Несмотря на все скандалы, эксперты отмечают, что доказать вину Трампа будет сложно.

Напоминаем, что новый президент Соединенных штатов Америки Джо Байден намерен пересмотреть законы о покупке, регистрации и ношении оружия. Отмечается, что заявление Байдена сделано в годовщину стрельбы в старшей школе в городе Паркленд, штат Флорида, в 2018 году. Тогда погибли 14 учеников и три учителя.

Также сайт "Комментарии" освещал мнения экспертов относительно оправдания экс-президента Дональда Трампа. О чем говорит принято е решение и реакция сторон? Как могут события развиваться дальше? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.ft.com/content/225e04cb-851f-4594-8d85-8968282d48ec
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