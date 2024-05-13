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В США признали ошибку, приведшую к потерям на войне в Украине

Представитель Белого дома Энтони Блинкен указал на многомесячную задержку в помощи Украине как фактор, приведший к потерям на войне.

сегодня, 08:33
Автор:
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Slava Kot
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что более чем полугодовая задержка в голосовании в Конгрессе привела к потерям на поле боя в Украине. Несмотря на это, американский чиновник уверен, что США делают "все возможное", чтобы оказать помощь Украине как можно скорее.

В США признали ошибку, приведшую к потерям на войне в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

В интервью CBS News государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о ситуации с помощью Украине.

"Несомненно, многомесячная задержка в получении дополнительного бюджетного запроса на одобрение и отправку оборудования в Украину привела к потерям", – сказал Блинкен.

Тем не менее, Госсек отметил, что Соединенные Штаты начали выделять помощь, которая должна попасть на украинский фронт как можно скорее.

"Только на этой неделе мы изъяли около 400 миллионов долларов на оборонное оборудование для Украины из дополнительного бюджета. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее оказать эту помощь. Европейцы делают то же самое", — подчеркнул Блинкен.

Американский чиновник уверен, что несмотря на усиленное наступления россиян, Украина сможет удержать позиции на востоке, а также будет оказывать давление на других участках, в частности в Черном море. По его словам, Путин не сможет пережить Украину, поскольку ей посылает помощь США и еще около 50 стран мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после прорыва россиян на севере Харьковской области началась массовая эвакуация населения с опасных территорий.

Также "Комментарии" писали о том, что российские добровольцы из легиона "Свобода России" обратились к военным из армии РФ с предложением сдаться в плен или присоединиться к российским освободительным силам и воевать против режима Путина.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/antony-blinken-secretary-of-state-face-the-nation-transcript-05-12-2024/?intcid=CNM-00-10abd1h
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