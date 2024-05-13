В США признали ошибку, приведшую к потерям на войне в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что более чем полугодовая задержка в голосовании в Конгрессе привела к потерям на поле боя в Украине. Несмотря на это, американский чиновник уверен, что США делают "все возможное", чтобы оказать помощь Украине как можно скорее.



Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

В интервью CBS News государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о ситуации с помощью Украине.

"Несомненно, многомесячная задержка в получении дополнительного бюджетного запроса на одобрение и отправку оборудования в Украину привела к потерям", – сказал Блинкен.

Тем не менее, Госсек отметил, что Соединенные Штаты начали выделять помощь, которая должна попасть на украинский фронт как можно скорее.

"Только на этой неделе мы изъяли около 400 миллионов долларов на оборонное оборудование для Украины из дополнительного бюджета. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее оказать эту помощь. Европейцы делают то же самое", — подчеркнул Блинкен.

Американский чиновник уверен, что несмотря на усиленное наступления россиян, Украина сможет удержать позиции на востоке, а также будет оказывать давление на других участках, в частности в Черном море. По его словам, Путин не сможет пережить Украину, поскольку ей посылает помощь США и еще около 50 стран мира.

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