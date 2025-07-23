Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала украинский народ "выбросить с должности" президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом, одиозная республиканка отреагировала на протесты в Киеве против скандального законопроекта №12414 о деятельности НАБУ и САП.

Марджори Тейлор Грин. Фото из открытых источников

Марджори Тейлор Грин в социальной сети X опубликовала видео с протестов в Киеве, которые приписала как демонстрации против Зеленского. По ее словам, именно президент Украины якобы отказывается от мирного соглашения и не желает окончания войны.

"В Киеве вспыхнули массовые протесты против президента Украины Зеленского, являющегося диктатором и отказывающегося заключить мирное соглашение и прекратить войну", — пишет Тейлор Грин.

Республиканка призвала к свержению Зеленского и подчеркнула, что США должны прекратить помощь Украине.

"Молодец украинский народ! Выбросьте его с должности! И Америка должна прекратить финансирование и поставлять оружие!!!", — добавила Тейлор Грин.

Отметим, что, несмотря на заявления Марджори Тейлор Грин, протесты в Киеве состоялись не прямо против Зеленского, а из-за законопроекта №12414 о деятельности НАБУ и САП, который переводит независимые учреждения в подчинение генпрокурору.

Кроме того, Зеленский неоднократно заявлял о желании закончить войну, в частности, Украина согласилась принять инициативу США о безусловном прекращении огня еще в марте, как первый шаг к миру, однако в Кремле отвергли американское предложение. Также Зеленский призвал Путина к встрече, однако российский диктатор проигнорировал приглашение в Турцию.

Марджори Тейлор Грин – это американская ультраправая политическая деятельница, представляющая 14-й избирательный округ Джорджии в Палате представителей США. Она сторонница и распространительница противоречивых заявлений и теорий заговора, а также имеет пророссийские и антиукраинские взгляды, в частности распространяет российскую пропаганду и обвиняет украинские власти в "атаках на христиан". Постоянно призывает против помощи Украине. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что договоренность об оружии для Украины разозлила Марджори Тейлор Грин. Также "Комментарии" писали, что соратница Трампа резко отреагировала на удары ВСУ по российским оккупантам в Севастополе.