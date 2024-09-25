logo

BTC/USD

63666.32

ETH/USD

2627.78

LTC/USD

66.34

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

46.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США призывают Зеленского не показывать план победы Трампу: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В США призывают Зеленского не показывать план победы Трампу: какая причина

Профессор Игорь Айзенберг считает, что Трампу не следует показывать план победы Украины.

сегодня, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский и американский учёный профессор Манхеттенского университета Игорь Айзенберг заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может публично раскрыть секретные пункты плана победы от Зеленского. По его словам, Трампу лучше не показывать подобные документы.

В США призывают Зеленского не показывать план победы Трампу: какая причина

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Профессор Игорь Айзенберг в эфире телеканала "Еспресо" призвал президента Владимира Зеленского не показывать план победы Трампу, если документ содержит секретные моменты.

"Откровенно говоря, если в Плане победы президента Зеленского есть секретные моменты, я бы не говорил о них с Дональдом Трампом", — говорит Айзенберг.

Ученый объясняет, что кандидат в президенты США может публично раскрыть информацию своим сторонникам во время предвыборной кампании.

"Дело не в том, что Трамп может передать эту информацию в Кремль, а в том, что он может их озвучить на очередном митинге, где он встречается со своими поклонниками… Если действительно там есть секретные материалы, то на месте президента Украины я ими не делился бы с Трампом", — сказал профессор.

По словам Айзенберга, с Трампом уже не раз случались моменты, когда он озвучивал секретную информацию.

Президент Владимир Зеленский перед визитом в США рассказал, что план победы Украины покажет президенту Джо Байдену и кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о Дональде Трампе, который рассказал, как будет действовать с Украиной, если станет президентом США.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев верят в план победы Зеленского.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ne-varto-povidomlyati-trampu-sekretni-punkti-planu-peremogi-zelenskogo-profesor-ayzenberg
Теги:

Новости

Все новости