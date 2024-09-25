В США призывают Зеленского не показывать план победы Трампу: какая причина

Украинский и американский учёный профессор Манхеттенского университета Игорь Айзенберг заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может публично раскрыть секретные пункты плана победы от Зеленского. По его словам, Трампу лучше не показывать подобные документы.



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Профессор Игорь Айзенберг в эфире телеканала "Еспресо" призвал президента Владимира Зеленского не показывать план победы Трампу, если документ содержит секретные моменты.

"Откровенно говоря, если в Плане победы президента Зеленского есть секретные моменты, я бы не говорил о них с Дональдом Трампом", — говорит Айзенберг.

Ученый объясняет, что кандидат в президенты США может публично раскрыть информацию своим сторонникам во время предвыборной кампании.

"Дело не в том, что Трамп может передать эту информацию в Кремль, а в том, что он может их озвучить на очередном митинге, где он встречается со своими поклонниками… Если действительно там есть секретные материалы, то на месте президента Украины я ими не делился бы с Трампом", — сказал профессор.

По словам Айзенберга, с Трампом уже не раз случались моменты, когда он озвучивал секретную информацию.

Президент Владимир Зеленский перед визитом в США рассказал, что план победы Украины покажет президенту Джо Байдену и кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о Дональде Трампе, который рассказал, как будет действовать с Украиной, если станет президентом США.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев верят в план победы Зеленского.